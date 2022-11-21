الإثنين 21 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

إنجازات الرئيس.. إنشاء 4800 وحدة سكنية بإسكان دار مصر في 6 أكتوبر

إسكان دار مصر بأكتوبر
إسكان دار مصر بأكتوبر
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وجهت الدولة المصرية؛ اهتمامًا كبيرًا خلال السنوات الثماني الماضية، بتوفير الوحدات السكنية للشباب في الفترة الماضية، حيث كثّفت من إنشاءات المشروعات السكنية في كافة محافظات الجمهورية، بدعم كبير من الدولة، وبتيسيرات وتقسيط يصل إلى ثلاثين عامًا.

وكان مشروع الإسكان المتوسط دار مصر بمدينة السادس من أكتوبر في محافظة الجيزة؛ واحدًا من المشروعات العملاقة التي دشنتها الدولة المصرية مؤخرًا، حيث تم إنشاء ٤٨٠٠ وحدة سكنية بمدينة ٦ أكتوبر لخدمة ٢٤ ألف نسمة.

ويهدف الإسكان المتوسط لتوفير المسكن الملائم للمواطنين، ذوي الدخول المتوسطة بتوفير وحدات كاملة التشطيب، وتتميز بنموذج معماري مميز، ويتميز بمساحات كبيرة من المسطحات الخضراء لتوفير الخصوصية لكل مرحلة.

وتبذل الدولة جهودًا كبيرة في كافة القطاعات التنموية والخدمية من أجل الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطن المصري، حيث تعددت المشروعات القومية الضخمة التي تسعى فيها الدولة في وقت واحد في ظل المبادرات الرئاسية التي تستهدف حياة المواطن، أبرزها حياة كريمة التي انطلقت قبل ثلاث سنوات، ومبادرات صحية، من بينها 100 مليون صحة، والقضاء على قوائم الانتظار، والقضاء على فيروس سي.

100 مليون صحة الإسكان المتوسط الاسكان أكتوبر ٦ أكتوبر

رئيس التحرير

وائل لطفي

البعد الثقافى لتجربة مصر فى التنمية

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