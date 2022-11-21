جنح مدينة نصر تلغي حبس زوجة شهرين بسبب عدم تنفيذ الرؤية

قضت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنح مدينة نصر بحبس زوجة شهرين بعد امتناعها عن تنفيذ حكم الرؤية لصالح طليقها.

وذكرت محكمة الجنح المستأنفة في حكمها بإلغاء القرار المستئنف عليه أن المادة 292 من قانون العقوبات لا علاقة لها بالرؤية، ولكنها تنظم حالة الحضانة والحفظ للصغير وأن النص لا يمتد إلى حكم الرؤية الذي له تنظيم خاص به.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تقدم أحد الأزواج بدعوى بطريق الادعاء المباشر ضد طليقته لامتناعها عن حكم الرؤية للصغار، وقررت المحكمة حبس الزوجة شهرين، وتقدمت الزوجة بالاستئناف على القرار وتم إلغاء حكم الحبس.