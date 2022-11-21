الإثنين 21 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

جنح مدينة نصر تلغي حبس زوجة شهرين بسبب عدم تنفيذ الرؤية

حبس سيدة
حبس سيدة
ads

قضت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنح مدينة نصر بحبس زوجة شهرين بعد امتناعها عن تنفيذ حكم الرؤية لصالح طليقها.

وذكرت محكمة الجنح المستأنفة في حكمها بإلغاء القرار المستئنف عليه أن المادة 292 من قانون العقوبات لا علاقة لها بالرؤية، ولكنها تنظم حالة الحضانة والحفظ للصغير وأن النص لا يمتد إلى حكم الرؤية الذي له تنظيم خاص به.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تقدم أحد الأزواج بدعوى بطريق الادعاء المباشر ضد طليقته لامتناعها عن حكم الرؤية للصغار، وقررت المحكمة حبس الزوجة شهرين، وتقدمت الزوجة بالاستئناف على القرار وتم إلغاء حكم الحبس.

محكمة جنح مدينة نصر جنح مدينة نصر حبس زوجة تنفيذ حكم الرؤية

رئيس التحرير

وائل لطفي

البعد الثقافى لتجربة مصر فى التنمية

الأكثر قراءة

«الباز»: حفل افتتاح مونديال قطر خيب آمال الجميع عدا لقطة واحدة

القصة الكاملة لإصابة رامز جلال بالعمى أثناء تصوير برنامج مقالب

ننشر أسماء مصابي حادث الطريق الزراعي في القليوبية

القاهرة الإخبارية: الرئيس السيسى وجه بتوفير طائرة خاصة تقل «الميرغنى» للخرطوم

«البحوث الفلكية» يكشف تفاصيل زلزال الساعات الماضية: لا توابع

تعرف المستندات المطلوبة لطلب إتمام الزواج والتصديق على عقد الزواج غير المصري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«نائب» الصدفة

رشا عبدالمنعم

هل شاهدت فستان أمينة رزق عن قرب؟

محمد العسيري

وماذا بعد مؤتمر المناخ؟

ماجد حبته

انتصار كبير للبشرية.. وتاريخى لقمة شرم الشيخ

القس. رفعت فكرى

القمص صموئيل البحيرى ومفاتيح السماء!!

محمد عبدالعزيز

حدث على مدار أسبوعين

د.كريمة الحفناوى

خطاب الرئيس مادورو

لواء.حمدى البطران

صلاح عبدالصبور.. ضحية التطبيع

صور

فى عيد ميلاده.. لحظات خالدة من حياة الرئيس السيسى

هنا العلمين

ندوة لبلبة فى مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

"عملية أريئيل".. ما التحديات التى تفرضها أمام الحكومة الإسرئيلية الجديدة؟

ليبرمان: نتنياهو سيعلن عن إقامة علاقات دبلوماسية مع السعودية

أربعة قتلى من الجنود السوريين جراء العدوان الاسرائيلي