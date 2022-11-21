الإثنين 21 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

جرعة هيروين زائدة.. العثورعلى جثة شاب بمنزله فى مدينة نصر

جثة
جثة
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عثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة على جثة متعفنة لشاب داخل منزله في مدينة نصر، ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة، ومعرفة ما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه، وصرحت بالدفن.

وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت التحفظ على كاميرات المراقبة بالمنطقة، تمهيدًا لتفريغها وكشف الملابسات، كما طلبت استدعاء أسرته لسماع أقوالها.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغًا من أهالي أحد العقارات، يفيد بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية في مدينة نصر، وبالانتقال تم تحديد الشقة مصدر انبعاث الرائحة، وتم فتح الشقة، وعُثر على جثة شاب يدعى «م م»، في العقد الرابع من العمر.

وتبين أن الجثة في حالة تعفن رمي، وكان بجوارها سرنجة بها بقايا مادة الهيروين، كما تبين سلامة جميع منافذ الشقة، وعدم وجود بعثرة في محتوياتها، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

القاهرة مدينة نصر مشرحة زينهم الطب الشرعي كاميرات المراقبة

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وائل لطفي

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