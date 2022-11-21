اليوم.. عرض فيلم «الابن» في مهرجان القاهرة السينمائي

يعرض اليوم الإثنين، فيلم "الابن"، المشارك ضمن القسم الرسمي خارج المسابقة، في فعاليات الدورة الـ 44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، لأول مرة عالميًا.

فيلم "الابن" إخراج فلوريان زيلر، إنتاج المملكة المتحدة، وتدور أحداثه حول "بيتر" الذي تتحول حياته المزدحمة مع شريكته الجديدة "بيث" وطفلهما إلى حالة من الفوضى، بعدما تظهر زوجته السابقة برفقة ابنهما المراهق، "نيكولاس”.

يبدأ عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 98 دقيقة، في تمام الساعة 6:30 بمسرح النافورة.

وتستمر فعاليات الدورة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر.

جدول عروض الأفلام اليوم الإثنين 21 نوفمبر 2022:

المسرح الكبير

6:30 | فيلم |الابن | المملكة المتحدة| مدتة 123 دقيقة

المسرح الصغير

12:30 | فيلم | أشياء لم تقل| مقدونيا، صربيا | مدتة 95 دقيقة

3:30 | فيلم | المخربات الصغيرات | كندا | مدتة 93 دقيقة

6:15 | فيلم | أرض الوهم | فرنسا، لبنان| مدتة 85 دقيقة

مسرح الهناجر

12:30 | فيلم | نور على نور | مصر، الدنمارك | مدتة 78 دقيقة

3:00 | فيلم | أرض دالي | المملكة المتحدة | مدتة 104 دقيقة

سينما الهناجر

2:00 | أغنية على الممر | مصر | مدته 95 دقيقة

4:45 فيلم | الاختيار | مصر | مدته 110 دقيقة

8:00 فيلم | يوميات نائب في الأرياف | مصر | مدته 118 دقيقة

قاعة إيوارت

12:45| فيلم | سدادة | إسبانيا | مدته 111 دقيقة

6:30| فيلم | آن | إيرلندا | مدته 102 دقيقة

9:30| فيلم | رجل ما | اليابان | مدته 112 دقيقة

سينما الزمالك1

12:15| فيلم | جنيات إنيشيرين | المملكة المتحدة، إيرلندا، الولايات المتحدة الأمريكية| مدته 114 دقيقة

3:30| فيلم | رجل ما | اليابان | مدته 112 دقيقة

6:45| فيلم | السد |فرنسا، لبنان، السودان، قطر، ألمانيا، صربيا | مدته 80 دقيقة

9:00 | فيلم |الابن | المملكة المتحدة| مدتة 123 دقيقة

سينما الزمالك 2

4:00 | فيلم | توري ولوكيتا | بلجيكا | مدته 88 دقيقة

6:30| فيلم | رحلة يوسف |سوريا | مدته 100 دقيقة

8:45| فيلم | واحة المياة المتجمدة |المغرب، فرنسا | مدته 92 دقيقة