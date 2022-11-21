تكشف 80٪ من سرطانات الكبد.. باحثون ينجحون في تطوير تقنية جديدة لاختبارات الدم

نجح باحثون أمريكيون، في تطوير تقنية وتكنولوجيا جديدة لاختبار الدم بالذكاء الاصطناعي تكشف أكثر من 80٪ من سرطانات الكبد.

وقال موقع "نيوز ميديكال" الطبي الأمريكي، إنه تم تطوير تقنية جديدة لاختبار الدم بالذكاء الاصطناعي، واستخدمها باحثو مركز جونز هوبكنز كيميل للسرطان لاكتشاف سرطان الرئة بنجاح في دراسة أجريت عام 2021، وقد اكتشفت الآن أكثر من 80٪ من سرطانات الكبد في دراسة جديدة شملت 724 شخصًا.

ويكتشف اختبار الدم المسمى (تقييم الحمض النووي للشظايا للاعتراض المبكر) تغيرات التجزؤ بين الحمض النووي من الخلايا السرطانية التي تسقط في مجرى الدم ، والمعروفة باسم الحمض النووي الخالي من الخلايا.

وفي أحدث دراسة، استخدم الباحثون تقنية على عينات بلازما الدم التي تم الحصول عليها من 724 فردًا في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وهونج كونج للكشف عن سرطان الخلايا الكبدية، وهو نوع من سرطان الكبد.

ويعتقد الباحثون أن هذا هو أول تحليل تجزئة على مستوى الجينوم تم التحقق من صحته بشكل مستقل في مجموعتين من السكان المعرضين لخطر كبير وعبر مجموعات عرقية وإثنية مختلفة لأسباب مختلفة مرتبطة بسرطان الكبد.

وتم الإبلاغ عن النتائج التي توصلوا إليها في 18 نوفمبر في اكتشاف السرطان وفي المؤتمر الخاص للجمعية الأمريكية لأبحاث السرطان: الوقاية الدقيقة، والكشف المبكر، وأعراض السرطان.

وتشير التقديرات إلى أن 400 مليون شخص في جميع أنحاء العالم أكثر عرضة للإصابة بسرطان الكبد بسبب تليف الكبد الناجم عن أمراض الكبد المزمنة بما في ذلك التهاب الكبد الفيروسي المزمن أو مرض الكبد الدهني غير الكحولي، وفقًا لتحليل عالمي لعبء أمراض الكبد.

يقول الباحثون إن الخطوات التالية تشمل التحقق من صحة هذا النهج في دراسات أكبر للاستخدام السريري.

يتم تشخيص أكثر من 800000 شخص بسرطان الكبد في جميع أنحاء العالم كل عام ، وهو سبب رئيسي لوفيات السرطان في جميع أنحاء العالم ، وفقًا لجمعية السرطان الأمريكية.