ذا ناشونال: المتحف المصري الكبير بدأ في استضافة بعض الأحداث والفعاليات

ألقت صحيفة ذا ناشونال، الناطقة باللغة الإنجليزية، الضوء على بدء المتحف المصري الكبير، في استضافة بعض الأحداث والفعاليات الخاصة، واستقبال مجموعة من الزيارات الجماعية محدودة العدد، في بعض الأقسام والمناطق بداخل المتحف، وذلك في إطار التمهيد للتشغيل التجريبي الذي سيُعْلن موعده لاحقًا.

ذكر التقرير أن المتحف المصري الكبير بدأ في استقبال عدد محدود من الضيوف قبل الافتتاح الرسمي، ويستضيف المتحف زيارات جماعية صغيرة وفعاليات حصرية حيث يختبر جاهزية الموقع ويضبط تجربة الزائر.

ويقع المتحف الكبير على بعد كيلومترين من أهرامات الجيزة ، ويحتل مساحة 500000 متر مربع وهو موطن لأكبر مجموعة أثرية في العالم، ويضم أكبر وأشمل مجموعة في العالم من الآثار المصرية القديمة ، مع آلاف القطع الأثرية التي يعود تاريخها إلى آلاف السنين.

أول ما سيصادفه الزوار هي المسلة المعلقة، التي تقف أمام المتحف وتقود الزوار إلى القاعة الكبرى الواسعة، يوجد تمثال لرمسيس الثاني، وزنه أكثر من 80 طنا، وسيتمكن الضيوف أيضًا من رؤية جميع كنوز الملك توت عنخ آمون في مكان واحد ، لأول مرة منذ اكتشاف قبر الملك الصبي في عام 1922.

يضم المتحف الواسع أيضًا متحفًا للأطفال ومساحة عرض مؤقتة ومكتبة ومركزًا تعليميًا ومركز صيانة على أحدث طراز.

وسيضم قسم آخر مساحات مكتبية وقاعة مؤتمرات ومركز مؤتمرات ومنافذ بيع بالتجزئة وأماكن لتناول الطعام.

وخلال هذه المرحلة التجريبية المحدودة ، سيكون المتحف مفتوحًا جزئيًا لعدد محدد من الضيوف ، والذين سيكونون قادرين على الوصول إلى مناطق جذب معينة ، بما في ذلك القاعة الكبرى ، ومتحف الأطفال، والمناطق الخارجية ، و منافذ البيع بالتجزئة والمطاعم.

بالإضافة إلى تمثال رمسيس الثاني ، سيكون زوار القاعة الكبرى من بين أول من يشاهدون التماثيل العشرة لسنوسرت ومدفع سقارة وعمود النصر للسيد إن بتاح وتماثيل الملك البطلمي والملكة.

وتبقى جميع مساحات المتاحف الأخرى ، بما في ذلك صالات العرض الرئيسية ومعرضي توت عنخ آمون ، مغلقة حتى يتم تشغيل الموقع بالكامل.