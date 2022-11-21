صحيفة بريطانية تبرز قصة غطاس مصري ينقذ الشعاب المرجانية في البحر الأحمر

سلطت صحيفة "ميرور" البريطانية، الضوء على مبادرة شاب مصري لإنقاذ الشعاب المرجانية في البحر الأحمر والمساعدة في مكافحة أزمة تغير المناخ.

قالت الصحيفة في تقريرها، إن أحمد جبر، حامل الرقم القياسي العالمي في موسوعة جينيس للأرقام القياسية والبالغ من العمر 50 عامًا، يشرع في مشروع طموح لإنقاذ الشعاب المرجانية الهشة في بلاده والمساعدة في مكافحة أزمة المناخ.

وكانت أطلقت وزارة البيئة بالتنسيق مع جهاز محميات البحر الأحمر الطبيعية أول مشروع استزراع للشعاب المرجانية في المنطقة المحيطة بشواطئ جزيرة ابومنقار المواجهة لمدينة الغردقة بالبحر الأحمر وذلك لمواجهة الظروف البيئية والمناخية والممارسات البيئية البشرية التي أدت لتدمير أجزاء من الشعاب المرحانية بهذة المنطقة ويقوم بتنفيذ المشروع الغطاس العالمي الكابتن أحمد جبر بمشاركة باحثي البيئة بمحمية الحزر الشمالية وعدد من الغطاسين المتطوعين بعد تدريبهم.

وقال الغطاس العالمي الكابتن أحمد جبر، إن مشروع الاستزراع للشعاب المرجانية التي تعد ثروة قومية سيتم من خلال إنشاء عدد من الحضانات وزراعة أجزاء من الشعاب المرجانية بوضع أساس من الصخور الأرجونية ووضع أجزاء من عينات الشعاب المحطمة التي لم تمت ومازالت حية وزرعها بأساليب طبية على الصخور الصلبة وسيتم مراقبة معدل نجاح نموها طوال فترة المبادرة التي ستستمر لمدة ٥ سنوات قادمة.

وأضاف في تصريحات صحفية سابقة، أن الطريق التي يتم استخدامها في استزراع الشعاب يتم تنفيذها في نحو ٧٤ دولة وأنه بدأ عملية تثبيت الجزء الصلب من الصخور المدمرة لإعادة تأهيل المنطقة المختارة بالقرب من شواطئ جزيرة ابو منقار وتثبيتها في الأماكن المراد تنميتها وتثبيتها، مع متابعة معدلات البقاء والنمو وأن هناك شعاب ستنمو خلال ٤ أشهر ويمكن تكرارها بسهولة مستقبلًا.

وكشف جبر أنه سيتم عرض مشروع مبادرة استزراع الشعاب المرجانية المنفذ بالبحر الأحمر في أحد المؤتمرات التي ستنظمها الأمم المتحدة في البرتغال الصيف المقبل.