الإثنين 21 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تايم الأمريكية: مصر نجحت في إبرام صفقة تاريخية بقمة المناخ

كوب ٢٧
كوب ٢٧
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قالت مجلة "تايم" الأمريكية، إن مصر نجحت في إبرام صفقة "تاريخية" في قمة المناخ بانشائها صندوق "للاستجابة للخسائر والأضرار"، ووصفته بأنه مكسب كبير للدول النامية التي وقعت ضحايا لآثار تغير المناخ.

وأكدت المجلة في تقريرها أن الاتفاقية تمنح الأمل للأشخاص الضعفاء في الحصول على المساعدة للتعافي من الكوارث المناخية وإعادة بناء حياتهم.

وأشادت المجلة بمخرجات قمة المناخ (كوب ٢٧) بتبني الدول المشاركة اتفاقية نهائية يتأسس بموجبها صندوق لدعم ومساعدة البلدان الفقيرة المتأثرة بتغير المناخ والتي تعاني من كوارث مناخية.

ووافق المفاوضون في ساعة مبكرة من صباح يوم الأحد على اتفاق تاريخي من شأنه أن ينشئ صندوقًا لتعويض الدول الفقيرة التي تقع ضحية لأحوال الطقس القاسية التي تفاقمت بسبب تلوث الكربون في الدول الغنية، لكن اتفاقًا أكبر شامل لا يزال في الهواء، بسبب الصراع على جهود الحد من الانبعاثات.

بعد هذا التصويت ، تم تعليق المحادثات حول جوانب أخرى من المفاوضات بينما تم منح المندوبين 30 دقيقة لقراءة نصوص الإجراءات الأخرى التي كانوا سيصوتون عليها.

ذكر التقرير، ينشئ القرار صندوقًا للخسائر والأضرار، وهو مكسب كبير للدول الفقيرة التي طالما طالبت بالمال - يُنظر إليها أحيانًا على أنها تعويضات - لأنها غالبًا ما تكون ضحايا تفاقم المناخ في الفيضانات والجفاف وموجات الحر والمجاعات والعواصف على الرغم من أنها لم تسهم كثيرًا في التلوث الذي يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض. كره أرضية.

وقالت وزيرة المناخ الباكستانية شيري رحمان، التي غالبًا ما كانت تتولى زمام المبادرة لصالح أفقر دول العالم ، "هذه هي الطريقة التي نجحت بها رحلتنا البالغة من العمر 30 عامًا أخيرًا ، نأمل أن تؤتي ثمارها اليوم". 

قال أليكس سكوت، خبير دبلوماسية المناخ في مركز الأبحاث إنه انعكاس لما يمكن فعله عندما تظل الدول الأفقر موحدة.

قال سكوت: "أعتقد أن هذا أمر ضخم أن تجتمع الحكومات معًا للعمل فعليًا على الأقل على الخطوة الأولى من كيفية التعامل مع قضية الخسائر والأضرار". 

وقال هارجيت سينج، رئيس الاستراتيجية السياسية العالمية في شبكة العمل المناخي الدولية، إن الاتفاقية "تمنح الأمل للأشخاص الضعفاء في الحصول على المساعدة للتعافي من الكوارث المناخية وإعادة بناء حياتهم".

ووفقًا للاتفاقية، فإن الصندوق سوف يعتمد في البداية على مساهمات الدول المتقدمة وغيرها من المصادر الخاصة والعامة مثل المؤسسات المالية الدولية. 

في حين أن الاقتصادات الناشئة الرئيسية مثل الصين لن تكون مطلوبة في البداية للمساهمة، إلا أن هذا الخيار يظل مطروحًا على الطاولة وسيتم التفاوض عليه خلال السنوات القادمة. هذا مطلب رئيسي من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، اللذان يجادلان بأن الصين وغيرها من الملوثات الكبيرة المصنفة حاليًا على أنها دول نامية لديها النفوذ المالي والمسؤولية لدفع ثمنها.

وسوف يستهدف الصندوق إلى حد كبير الدول الأكثر ضعفاً، على الرغم من أنه سيكون هناك مجال للبلدان المتوسطة الدخل التي تضررت بشدة من الكوارث المناخية للحصول على المساعدة.

اتفاق تاريخي الاقتصادات الناشئة الاقتصادات الامريكية البلدان الفقيرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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