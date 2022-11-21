خبير تغيرات مناخية: ماراثون من المفاوضات تمت فى قمة المناخ بخطط واضحة

علق الدكتور السيد صبري، خبير التغيرات المناخية، على ختام فعاليات قمة المناخ بشرم الشيخ cop27، وما خرجت به من توصيات، قائلًا:"إن هذه القمة تعتبر من أنجح قمم تغير المناخ من حيث النتائج".

وأضاف السيد صبري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حديث الأخبار، المذاع عبر فضائية extra news، أن مؤتمر المناخ بشرم الشيخ cop27، طبقت إلى حد كبير ما تم إطلاق عليه "قمة التنفيذ"، والانتقال من التعهدات إلى التنفيذ، وكان على رأس ما تم انجازه هو إنشاء آلية صندوق الأَضرار والخسائر وتحويله إلى واقع فعلي؛ لأن هذا الصندوق سيقوم بتمويل التعويضات إلى النامية التي تتضرر من آثار التغيرات المناخية، خاصة الدول ذات الاقتصاد الأضعف والهش.

وأوضح أن هناك ماراثون من المفاوضات تمت في قمة المناخ بخطط واضحة، بالإضافة إلى نجاحات أخرى فيما يتعلق بقضية التكيف، حيث يوجد برنامج شرم الشيخ للتكيف.يبنى على ما تم إنشاءه قبل ذلك "برنامج نيروبي للتكيف" لافتًا إلى أنه في حالتنا سيكون التركيز أكثر على التوعية وبناء القدرات وعمل المشروعات الريادية.