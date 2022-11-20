خبير اقتصادي يكشف جهود الدولة المصرية في توطين الصناعة المحلية

أوضح محمد أنيس، الخبير الإقتصادي، أهمية الجهود من قبل الدولة في الإرتقاء و توطين الصناعة المحلية، قائلاً إن الاقتصاد المصري اقتصاد متنوع الأنشطة، لافتاً إلى أن العنوان الرئيسي للاستراتيجية الاقتصادية المصرية هي زيادة حجم الصادرات المصرية، وصولاً إلى مائة مليار دولار بمنتهى السرعة.

وأضاف أنيس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حديث الأخبار، المذاع عبر فضائية extra news، الذي يقدمه الإعلامي شادي شاش، وريهام السهلي، أنه يجب أن يتم المحافظة على طابع التنوع في النشاط الاقتصادي وزيادة استثماراتها في كل القطاعات، لافتاً إلى أن هناك زيادة في الصادرات الزراعية، وزيادة في صادرات الصناعات التحويلية، وزيادة في صادرات الغاز الطبيعي.

وأوضح، أنه يتم السعي حالياً نحو إحلال المنتجات التي يتم استيرادها، بمنتجات محلية، كما أننا نمتلك مشروع "حياة كريمة" وهو مشروع يسهل اجتذاب الاستثمارات في القطاعات الصناعية، وكذلك وجود "حياة كريمة" في أفريقيا، وهو ما يزيد من فرص اجتذاب استثمارات مرتبطة بالقطاع الصناعي، لافتا إلى أنه عندما يتم تنفيذ ذلك سيتم تغيير الميزان التجاري في مصر.