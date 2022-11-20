سامح عيد: قيادات الإخوان يتهمون بعضهم بالخيانة والفساد المالي

قال سامح عيد، الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، إن الانقسام داخل جماعة الإخوان الإرهابية أصبح الآن في العلن، مشيرًا إلى أن الإخوان يعتقدون أن الجماعة مرّت بالكثير من اللحظات الصعبة على مدار تاريخها، مؤكدًا أن الوضع أصبح مختلفًا الآن.



وأضاف عيد خلال حواره مع برنامج «مساء DMC» المُذاع على قناة «DMC» الأحد، أن الانقسام الآن مختلف لأنه في رأس التنظيم بعدما عين محمود حسين نفسه قائمًا بأعمال مرشد الجماعة، مشيرًا إلى أن الانقسام مستمر من عام 2014 وحتى الآن.

باحث: الانقسامات داخل الجماعة الإرهابية أصبحت الآن في العلن

وتابع: «الانقسامات داخل الجماعة الإرهابية أصبحت الآن في العلن، من قبل كانت الخلافات تكون داخل الجماعة فقط مثل أي تنظيم سري مغلق».



وأشار إلى أن الانقسام الآن وصل إلى اتهام القيادات لبعضها بالخيانة والعمالة والفساد المالي، مؤكدًا أن الانقسامات الموجودة حاليًا داخل الجماعة الإرهابية من الصعب أنها تلتئم.



واستكمل: «معنى إن الإخوان يفضلوا أسبوعين أو ثلاثة مش عارفين يطلعوا بديل لإبراهيم منير ده دليل إن هناك اختلافات حقيقية داخل مكتب لندن».