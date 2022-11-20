الإثنين 21 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

سامح عيد: قيادات الإخوان يتهمون بعضهم بالخيانة والفساد المالي

سامح عيد، الباحث
سامح عيد، الباحث في شئون الجماعات
ads

قال سامح عيد، الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، إن الانقسام داخل جماعة الإخوان الإرهابية أصبح الآن في العلن، مشيرًا إلى أن الإخوان يعتقدون أن الجماعة مرّت بالكثير من اللحظات الصعبة على مدار تاريخها، مؤكدًا أن الوضع أصبح مختلفًا الآن.


وأضاف عيد خلال حواره مع برنامج «مساء DMC» المُذاع على قناة «DMC» الأحد، أن الانقسام الآن مختلف لأنه في رأس التنظيم بعدما عين محمود حسين نفسه قائمًا بأعمال مرشد الجماعة، مشيرًا إلى أن الانقسام مستمر من عام 2014 وحتى الآن.

باحث: الانقسامات داخل الجماعة الإرهابية أصبحت الآن في العلن

وتابع: «الانقسامات داخل الجماعة الإرهابية أصبحت الآن في العلن، من قبل كانت الخلافات تكون داخل الجماعة فقط مثل أي تنظيم سري مغلق».


وأشار إلى أن الانقسام الآن وصل إلى اتهام القيادات لبعضها بالخيانة والعمالة والفساد المالي، مؤكدًا أن الانقسامات الموجودة حاليًا داخل الجماعة الإرهابية من الصعب أنها تلتئم.


واستكمل: «معنى إن الإخوان يفضلوا أسبوعين أو ثلاثة مش عارفين يطلعوا بديل لإبراهيم منير ده دليل إن هناك اختلافات حقيقية داخل مكتب لندن». 

رئيس التحرير

وائل لطفي

البعد الثقافى لتجربة مصر فى التنمية

الأكثر قراءة

«الباز»: حفل افتتاح مونديال قطر خيب آمال الجميع عدا لقطة واحدة

زلزال بقوة 6 ريختر يشعر به سكان القاهرة والدلتا

بطول 21 كم.. تطوير محور دائرى جوزيف تيتو النصر بالقاهرة

أهالى سنبو الكبرى لـ السيسى: حققت أحلامنا وأصبحت حقيقة

إيران: قرار الوكالة الذرية الأخير له أبعاد سياسية لزيادة الضغط علينا

من هو مورجان فريمان الذي شارك فى افتتاحية كأس العالم؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«نائب» الصدفة

رشا عبدالمنعم

هل شاهدت فستان أمينة رزق عن قرب؟

محمد العسيري

وماذا بعد مؤتمر المناخ؟

ماجد حبته

انتصار كبير للبشرية.. وتاريخى لقمة شرم الشيخ

القس. رفعت فكرى

القمص صموئيل البحيرى ومفاتيح السماء!!

محمد عبدالعزيز

حدث على مدار أسبوعين

د.كريمة الحفناوى

خطاب الرئيس مادورو

لواء.حمدى البطران

صلاح عبدالصبور.. ضحية التطبيع

صور

فى عيد ميلاده.. لحظات خالدة من حياة الرئيس السيسى

هنا العلمين

ندوة لبلبة فى مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

"عملية أريئيل".. ما التحديات التى تفرضها أمام الحكومة الإسرئيلية الجديدة؟

ليبرمان: نتنياهو سيعلن عن إقامة علاقات دبلوماسية مع السعودية

أربعة قتلى من الجنود السوريين جراء العدوان الاسرائيلي