أكرم توفيق يكشف أسعد لحظات حياته والمباراة الأصعب له مع الأهلي

كشف أكرم توفيق، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر، أسعد لحظات حياته والمباراة الأصعب في مشواره مع المارد الأحمر.

وقال توفيق، في تصريحات عبر قناة الأهلي على يوتيوب " انضمامي لصفوف الأهلي كان أسعد يوم في حياتي، كنت أحب محمد أبو تريكة وعندما كنت ألعب مع أصدقائي في الشارع وأسجل هدفا كنت أحتفل مثله وكنت أتمنى الانضمام لهذا النادي وتحقق في النهاية".

وأضاف " انضممت لنادي الجونة لكي أقول للأهلي أنني استحق الفرصة فقط حتى أثبت نفسي".

وتابع أكرم توفيق " مباراة الترجي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا كانت أصعب مباراة في حياتي وأحداثها غريبة وكانت الأولى لي على ملعب رادس وشاركت في مركز الظهير الأيمن وهذا ليس مركزي والحمل كان كبيرا وحصلت على أفضل لاعب في المباراة بفضل زملائي والجماهير".

وأردف "أسعد لحظة في حياتي عندما حصدنا بطولة إفريقيا شعرت بإحساس لا يوصف، وكنت أتمنى أن أشارك في البطولة التاسعة، والأشياء التي حدثت فيها جعلتنا نشعر كأننا منذ فترة كبيرة جدًا لم نفرح".

واستأنف توفيق"في البطولة العاشرة كان الإحساس مختلفاً، وشعرت أننا حصدنا كأس مصر ورحلنا ولم نفز بإفريقيا، أما البطولة التاسعة فكان شعور آخر".

أما المباراة الأصعب بالنسبة له فقال " اللقاء الوحيد الذي حزنت عليه، عندما أصبت في أول مباراة لي في كأس أمم إفريقيا، شعرت أن هناك شيئاً سيحدث".