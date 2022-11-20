الأحد 20 نوفمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مهاب مميش: مصر ستكون مصدرًا إقليميًا للهيدروجين الأخضر

مهاب مميش
مهاب مميش
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أكد مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس والموانئ البحرية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعطى تعليماته بالبدء في تنفيذ مشروعات الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية بالعين السخنة.

وأضاف "مميش"  أن مصر ستكون المنبع والمصدر للهيدروجين الأخضر في المنطقة.. موضحًا أن الهيدروجين الأخضر يمثل نوعًا جديدًا من الوقود وهناك اتفاقيات دولية تعمل على مكافحة التلوث البيئي ومن ثم سيتم الاعتماد عليه.

كما أشاد بمنتدى حوارات الإسكندرية الذي تنظمه مكتبة الإسكندرية-وانطلقت فعالياته اليوم بعنوان "الأمن المائي المصري: التهديدات والمخاطر وسبل المواجهة" والذي أداره المفكر السياسي الدكتور علي الدين هلال، بحضور مدير المكتبة أحمد زايد والمشرف على مركز الدراسات الاستراتيجية مي مجيب ونخبة من المتخصصين- مؤكدًا أهمية الحوار من أجل الخروج بقرارات جيدة والخروج بتوصيات تدفع عجلة التنمية الاقتصادية.

وأوضح أن مصر أقوي دولة في المنطقة وتمتلك العديد من المقومات، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي يعيد كفاءة الموانئ البحرية والتي تعد نقطة اتصالنا بالعالم الخارجي، مؤكدًا أن مصر تمتلك موانئ كبري وخدمات بحرية ضخمة.

وقال إن الفترة المقبلة ستشهد انفتاحًا في الفكر البحري، وإن مصر تمتلك العديد من المقومات البشرية والطبيعية فهي تعد دولة مائية من الدرجة الأولى، فنحن نطل علي البحر المتوسط والأحمر والنيل ويجب توظيف تلك المقومات مع وجود قوانين فعالة تحدد كيفية استغلالها.

رئيس التحرير

وائل لطفي

البعد الثقافى لتجربة مصر فى التنمية

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