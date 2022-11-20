مقتل مواطن تدخل لفض مشاجرة بسبب لعب العيال فى الغربية

دفع شخص حياته ثمنا لمحاولته التدخل لفض مشاجرة في مركز قطور التابع لمحافظة الغربية، والتي نشبت بسبب خلافات لعب الأطفال.

تلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز قطور، بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب مشاجرة بين عائلتين بقرية العتوة القبلية.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وتمت السيطرة على الموقف وضبط طرفي المشاجرة، وأسفرت عن مقتل شخص يدعي" ع.ا"37 سنة بعدما تدخل للفصل بين الطرفين بسبب لعب الأطفال، وتم اقتياد المتهمين للمركز واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.