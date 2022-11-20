الأحد 20 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انهيار جزئي لسقف رياض أطفال التأهيل الاجتماعي للمعاقين في السويس (صور)

جزء السقف
جزء السقف
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تعرض سقف الغرفة المخصصة لرياض الأطفال وحضانة مركز التأهيل الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة بالسويس، لانهيار جزئي دون وقوع إصابات.

وتوجه مدير أمن السويس لواء عبد الرحمن هريدي لموقع البلاغ للاطمئنان على الأطفال والمتواجدين بالمركز.

ووجهت هيئة الإسعاف بمحافظة السويس عدد من سيارات الإسعاف فور تلقي البلاغ للتعامل مع المصابين إن وجد.

ووجهت إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن السويس سيارة إطفاء للتعامل مع أي حريق محتمل قد يترتب على الحادث.

وعاينت لجنة من حي الأربعين المكان الذي تعرض سقفه  للانهيار للوقوف على سبب السقوط واعداد تقرير بالموقف الهندسي للمنشأة.

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وقال رئيس حي الأربعين لواء هشام الشيمي، إن السبب المبدأي لسقوط جزء من سقف قاعة رياض الاطفال بمركز التأهيل الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة بالسويس هو تشبع السقف بمياه متراكمة على فترات طويلة.

وأضاف أن الوصف الدقيق هو سقوط جزء من المحارة الداخلية للسقف دون وقوع إصابات.

وذكر مصدر بمديرية التضامن بمحافظة السويس أنه تقرر غلق القاعة التي تعرض سقفها للانهيار بشكل موقت.

وكان مركز التأهيل الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة في السويس، قد اطلق في وقت سابق مبادرة "افهمونا" لتأهيل الفتيات المكلفات بالخدمة العامة للتعامل مع الصم والبكم بالمصالح الحكومية.

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السويس انهيار حضانة رياض اطفال

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