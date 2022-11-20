الأحد 20 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

خبير: البيان الختامي لـ cop27 انتصار للعدالة المناخية

cop27
cop27
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قال الدكتور عادل بشارة، خبير الطاقة المتجددة: “إنني متفق تماما مع القول بأن البيان الختامي بعد المفاوضات الشاقة على مدار الساعة في مؤتمر المناخ cop27 هو بالفعل انتصار للعدالة المناخية”.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نانسي نور، عبر النشرة الإخبارية على قناة "إكسترا نيوز" مساء اليوم الأحد: طوال الوقت نقول بإن هناك الدول النامية والدول المتقدمة، والمتقدمة هي من لوثت المناخ، وكنا دائما نقول إن على الملوث أن يدفع بعلاج ما سببه التلوث الذي صدر عنه من آثار ضارة، لكن هذه الآثار الضارة كيف كان تأثيرها على مستوى العالم؟.

ولفت إلى أن الضرر من تغيرات المناخ، وقع أكثر على الدول النامية والفقيرة ومن هم في طور النمو، ولم يقع هذا الضرر بنفس الصورة على الدول الغنية الصناعية الكبيرة التي تسببت في الوصول إلى هذا الحد من الكوارث الطبيعية الناتجة عن تغير المناخ، متابعا: لذلك كان هناك ردا دائما أن نقول إن هذه الدول التي تضررت عليها أن تعالج الضرر التي وقعت فيه، لذلك كانت المناقشة الأخيرة لمؤتمر المناخ تدور حول كيفية إثبات الضرر وكيف نتج عنه تغير المناخ، عن كريق الوسائل العلمية التي حللت الضرر وأثبتته.

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