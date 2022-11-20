الأحد 20 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

حكاية أكلة مونديالى.. المكبوس والحلو «الخنفروش».. أشهر الأكلات الشعبية بقطر

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انطلق مونديال كأس العالم قطر 2022، حيث تعتبر النسخة الاستثنائية بكل المقاييس، ففي تمام السادسة بتوقيت القاهرة اتجهت أنظار العالم أجمع للدوحة من أجل متابعة أعرق بطولات كرة القدم.

بطولة كأس العالم "قطر 2022" ستكون مميزة بكل المقاييس، فهي أول بطولة تُقام في بلد عربي، الأولى في فصل الشتاء، والأخيرة بمشاركة 32 منتخبًا قبل زيادة عدد المنتخبات المشاركة لـ48 بدءًا من نسخة 2026، إضافة لكونها البطولة التي أُنفق عليها أكبر قدر من الأموال.

وبالتزامن مع هذه البطولة العريقة، نقدم يوميًا أشهر الأكلات والأطعمة التي تتميز بها البلاد المشاركة في البطولة، ففي السطور التالية نقدم الأطعمة التي تميز المطبخ القطري.

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«حكاية أكلة مونديالى».. الكبسة السعودى طبق وطنى يشارك بكأس العالم

المكبوس والمضروبة.. أكلات شهيرة للمنتخب العنابي:

يتميز المطبخ القطري بالكثير من الأطعمة والوجبات المميزة، التي يمكن لضيوف الدوحة أن يستمتعوا بها، فضلًا عن الجلوس بالأماكن العربية والمطاعم المميزة.

يتناول القطريون طعامهم من خلال وجبتين خفيفتين في الصباح والمساء والوجبة الرئيسية هي الغداء، فالمكبوس من أشهر الأطباق القطرية هناك، فهو طبق من البهارات الشرقية وأرز البسمتي ولحم الضأن أو الدجاج أو سمك الهامور.

كما أن المضروبة من الأكلات الشهيرة بالمطبخ القطري، والخليجي بشكل عام، وهو عبارة عن طبق دجاج في ثريد كريمي وعادة ما يؤكل على الإفطار في شهر رمضان.

ويعتبر محشي كوسة، هو الآخر طبق معروف في الشرق الأوسط ويظهر التأثير في المطبخ القطري، بالإضافة إلى طبق ورق عنب، حيث تتشارك فيه قطر مع عدد من الدول العربية الأخرى.

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بحضور الرئيس السيسي.. انطلاق حفل افتتاح كأس العالم قطر 2022

أشهر الحلويات التقليدية في قطر:

تتميز قطر بالكثير من أطباق الحلويات والتي منها، الخبيصة، وهي حلاوة شعبية تُستخدم من الطحين أو الأرز والسكر أو العسل وماء الورد.

كما أن هناك طبق حلويات يسمى "البثيثة"، وهي أيضًا حلاوة شعبية لذيذة تتشكل من الطحين والتمر والسمن، بالإضافة إلى الخنفروش، ويعتبر من أشهر الحلويات الشعبية وعلى رأس القائمة.

الأكلات الشعبية الأكلات والأطعمة الكبسة السعودى بطولة كأس العالم البثيثة الخنفروش المكبوس والمضروبة المطبخ القطري

رئيس التحرير

وائل لطفي

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