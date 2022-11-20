رفع 90 طن قمامة ومخلفات بمركز ومدينة التل الكبير بالإسماعيلية

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد، بمتابعة أعمال النظافة العامة اليومية، وذلك بقطاعات تل البلد، الحمادة، السلام المحطة، قرية القصاصين القديمة، قرية الظاهرية، قرية الملاك، قرية الجزيرة الخضراء، وقرية أبو عاشور.

حيث تم جمع ورفع ما يقرب من 90 طن قمامة ومخلفات.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، لكافة الوحدات المحلية بضرورة الاهتمام بالخدمات المقدمة للمواطنين خاصة فيما يتعلق بالنظافة العامة؛ لتوفير الراحة والأمان والحفاظ على صحة المواطنين.

وفي سياق متصل أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية، انطلاق مبادرة لدعم مرضى السكري، ضمن احتفالاتها باليوم العالمي للتوعية بمرض السكري ويوم كشف مجاني.

وقال الدكتور أحمد البرعي مدير فرع الهيئة العامة للرعاية بالإسماعيلية، إنه بالتزامن مع احتفال الهيئة باليوم العالمي للتوعية بمرض السكري، ينظم فرع الإسماعيلية كشف مجاني للمواطنين في المجمع الطبي وقياس السكر، وقياس الضغط، وفحص قاع عين، وكشف عن قدم السكري، وكذلك حملات توعوية للمرضى من الساعة 11 صباحاً حتى الساعة 4 عصراً داخل مجمع الإسماعيلية الطبي.

وكانت الهيئة العام للرعاية الصحية أطلقت مبادرة "الوحدة الصحية المتنقلة" وهي عبارة عن سيارة أو عيادة متنقلة فيها فريق طبي يقوم بتقديم توعية المواطنين ومساعدتهم في التسجيل في منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك في إطار الجهود المبذولة نحو توفير خدمات صحية متميزة وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتسهم الفرق المتواجدة بالسيارات المتنقلة في حل المشكلات التي قد تواجه المواطنين.

وخلال المبادرة يتم توفير أدوية الأمراض المزمنة لبعض الفئات المسجلة في وحدات السلام والرحمة بعد الاتصال بهم، كما يتم تقديم تثقيف دوائي للمتعامل مع المنظومة.

وفي سياق متصل، أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن إضافة 8 وحدات ومراكز طب الأسرة جديدة لخدمة منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بمحافظة الإسماعيلية، وبذلك يصل إجمالي وحدات ومراكز طب الأسرة التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية 40 وحدة ومركزًا للرعاية الأولية، حتى الآن.

وأشار بيان الهيئة، تشمل وحدات ومراكز طب الأسرة الثمانية التي تم تشغيلها ضمن المرحلة الثالثة للتشغيل بمحافظة الإسماعيلية (مركز طب أسرة سرابيوم، مركز طب أسرة أبو سلطان، مركز طب أسرة الإسماعيلية الجديدة، وحدة طب أسرة الأبطال، وحدة طب أسرة وادي الملاك، وحدة طب أسرة أبو عاشور، وحدة طب أسرة القصاصين، وحدة طب أسرة الوادي الأخضر).