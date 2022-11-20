بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب تسجيل رئيس لجنة ثانوية عامة 2023 والمراقبين الأوائل للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣، زاد البحث عبر جوجل، بين المعلمين الراغبين لمعرفة كيفية تسجيل، من خلال الرابط الالكتروني التي اتاحته الوزارة لـ تسجيل رئيس لجنة ثانوية عامة 2023.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، برئاسة الدكتور رضا حجازي، عن بدء تسجيل رئيس لجنة ثانوية عامة والمراقبين لأوائل اللجان، للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣، على أن تقام امتحانات الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 2022- 2023 وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي في يوم 10 يونيو 2023.

رابط تسجيل رئيس لجنة ثانوية عامة 2023

ويمكن للراغبين في التقديم رئيس لجنة ثانوية عامة 2023 ، الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم المخصص لعملية تحديث بيانات المعلمين الامتحانات الثانوية العامة 2023، وهو كما يلي:

http://thanwya.emis.gov.eg/



وتأتي خطوات تسجيل رئيس لجنة ثانوية عامة 2023 كالآتي:

كتابة اسم المستخدم، ثم إدخال كلمة المرور لكل مديرية على الموقع الالكتروني للوزارة، ثم كتابة البريد الإلكتروني الخاص بالمعلم.

وفي النهاية، الضغط على زر تسجيل الدخول وإتمام عملية تحديث البيانات الخاصة بالمعلمين



وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيتم تدريب الموجهين الأوائل في كل التخصصات على آلية وضع الأسئلة تحت إشراف الإدارة المركزية لتطوير المناهج والمركز القومي للامتحانات استعدادا لامتحانات الثانوية العامة العام الدراسي الحالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣.

ومن المقرر ، أن تعقد امتحانات الثانوية العامة هذا العام الدراسي ٢٠٢٢/٢٠٢٣، ورقيا، بنظام اوبن بوك، على أن يكون ٨٥ ٪ من الأسئلة اختيار من متعدد و١٥٪ مقالي، بنظام الاسئلة الجديد التي يعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين.