بدون عجلة قيادة.. سيارة كهربائية جديدة تعمل باللمس

كشفت شركة وايمو النقاب عن سيارة صغيرة تشبه الشاحنة تعمل بالكهرباء بالكامل بدون عجلة قيادة أو دواسة بنزين أو فرامل أو مرايا والتي تمثل رهانًا على مستقبل السيارات.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد دخلت الشركة وهي تابعة لشركة ألفابيت الأم في جوجل، في شراكة مع العلامة التجارية Zeekr التابعة لمجموعة جيلي، وقد صممت هذه الشركة على أنها سيارة كهربائية بالكامل تعمل بنظام النقل كخدمة (TaaS).

تفاصيل مذهلة للسيارة الجديدة

وأضافت أن وايمو تقدم حاليًا شكلاً من أشكال خدمات الروبوتات في ولايتين، أريزونا وكاليفورنيا، وعرضت الميني فان في حدث صحفي في لوس أنجلوس هذا الأسبوع، وتحتوي السيارة البيضاء ذات المظهر الأنيق على أبواب منزلقة تذكرنا بمترو الأنفاق في مدينة نيويورك، ولكنها لا تحتوي على عجلات أو مرايا أو دواسات، وفي الداخل، توجد ثلاث شاشات تعمل باللمس - حيث يمكن للركاب تشغيل الموسيقى أو اختيار وجهة - ومساحة كافية لخمسة أشخاص.

وقال جيلي في بيان صحفي: "يمكن للمركبات أن تصبح مكانًا للترفيه عن الأصدقاء، أو مكتبًا متحركًا للاجتماعات، أو غرفة للأطفال للدراسة فيها، أو صالة مريحة للاسترخاء والتقاط بعض الصور، ويحتاج المستخدمون فقط إلى اتخاذ خطوة إلى الداخل والاسترخاء أثناء التنقل."

ووفقًا للبيان فإن السيارة تحتوي على مستشعر أسطواني متكرر ست مرات على السيارة ، وهو على الأرجح LIDAR، بالإضافة إلى أجهزة استشعار إضافية مثبتة في الأسفل في الأمام والخلف، وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة ZEEKR Andy AN: "كشف النقاب عن SEA-M من ZEEKR قد أظهر نقاط القوة والإمكانات التكنولوجية للعلامة التجارية".

وتابع: "للمضي قدمًا، ستواصل ZEEKR العمل مع شركاء عالميين رائعين لدعم تنقل ذكي أفضل وأكثر استدامة للجميع."

وافتتحت وايمو خدمة ركوب السيارات بدون عجلة قيادة في وسط مدينة فينيكس لجميع أفراد عامة الناس الأسبوع الماضي في توسع كبير للتكنولوجيا في مدينة رئيسية، وجاءت هذه الأخبار بعد يوم من حصول وايمو على تصريح النشر بدون سائق من إدارة المركبات ذات المحركات في كاليفورنيا، والذي يسمح لوايمو بشحن الخدمات الذاتية، مثل التوصيل، في سان فرانسيسكو وهي خطوة نحو النشر الكامل لسيارات الأجرة بدون سائق في جولدن.