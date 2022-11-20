الأحد 20 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

المنطقة المركزية العسكرية تنظم احتفالية لتكريم أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية

المنطقة المركزية
المنطقة المركزية العسكرية
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فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم لأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية الذين قدموا أرواحهم ودماءهم فداء للوطن، نظمت قيادة المنطقة المركزية العسكرية بالتعاون مع جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب احتفالية لتكريم أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية من رجال القوات المسلحة عرفاناً بما قدمه هؤلاء الرجال لحماية الوطن وصون مقدساته.

حيث بدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة حداداً على أرواح شهداء الوطن الأبرار، وألقى اللواء أح طارق حامد الشاذلى قائد المنطقة المركزية العسكرية كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمـد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة  للسادة الحضور، مؤكداً أن دماء الشهداء وتضحياتهم كانت بمثابة الصخرة التى تتحطم عليها مطامع المعتدين، وأن التاريخ الوطنى سيتذكر بكل الفخر ما قدمه هؤلاء الشهداء والمصابون من تضحيات وبطولات سطرت فى سجلات الشرف بأحرف من نور.

من جانبه، أكد اللواء أشرف أحمد الشريف مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم كل سبل الرعاية لتوفير حياة كريمة لأسر الشهداء والمصابين الذين ضحوا بالغالى والنفيس لتبقى راية الوطن عالية خفاقة.

وفى نهاية الاحتفالية، عبر أسر الشهداء عن عميق امتنانها وشكرها للقيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة على حرصها على التواصل الدائم والمستمر مع أسر الشهداء والمصابين مؤكدة أن الدولة المصرية لا تنسى أبداً أبناءها الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداءً لهذا الوطن  دفاعاً عن استقراره وسلامة أراضيه.


حضر الاحتفالية عدد من قادة وضباط القوات المسلحة وأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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