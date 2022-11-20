الأحد 20 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

القوات المسلحة توقع عقد تعاون مشترك مع الشركة المصرية للأقمار الصناعية « نايل سات»

جريدة الدستور
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وقعت الشركة الوطنية لخدمات الاتصالات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة والشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات" عقد اتفاق تعاون مشترك لتعزيز التعاون فيما بينهما فى مجال تقديم خدمات الإنترنت الفضائى واسعة النطاق.

وألقى اللواء كمال وفاء محمد، رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة، كلمة أشار فيها إلى تضافر الجهود بين كافة الجهات المعنية لمواكبة التطورات المتلاحقة فى مجال خدمات الإنترنت، وذلك من خلال الاستغلال الأمثل لكامل السعات الفضائية بما يعظم الاستفادة من كافة المقومات التي تتيح تقديم خدمات الإنترنت لكافة قطاعات الدولة المصرية.

فيما ألقى أحمد أنيس، رئيس الشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات" كلمة أشار خلالها إلى أن عقد التعاون يهدف إلى تطوير منظومة تأمين خدمات الإنترنت، فضلاً عن التكامل باتباع أحدث المعايير لضمان إستمرار خدمة الإنترنت الفضائي داخل نطاق الدولة المصرية بأحدث المواصفات العالمية فى ذلك المجال .

فيما أشار اللواء عبدالحميد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للإتصالات، إلى أن هذا الاتفاق سيكون له أثر إيجابى فى تقديم خدمات الإنترنت المتميزة ذات الجودة العالية من الشركتين طبقا لأحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا الإتصالات الفضائية، مشيراً إلى إنه تم إنشاء بنية تحتية بأحدث وسائل تكنولوجيا الإتصالات العالمية استعداداً لتقديم خدمات القمر الصناعي "طيبة سات" وتمكين جميع قطاعات الدولة والأفراد من الاستفادة من خدمة الإنترنت الفضائي .

حضر مراسم التوقيع اللواء أ ح أسامة عزت، مساعد وزير الدفاع، وعدد من قادة القوات المسلحة، وعدد من مسئولى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات".

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وائل لطفي

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