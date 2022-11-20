قوات الدفاع الجوى تنفذ التدريب المشترك «درع السماء» بميادين رماية الدفاع الجوى

بمشاركة عدد من الدول الشقيقة والصديقة..

فى إطار دعم وتعزيز علاقات التعاون العسكري مع الدول الصديقة والشقيقة نفذ أحد تشكيلات قوات الدفاع الجوى المصرية التدريب المشترك "درع السماء" بمشاركة اليونان وقبرص بصفة مراقب، فضلًا عن مشاركة وفد من السعودية وباكستان لحضور الفعاليات، وذلك بأحد ميادين تدريب قوات الدفاع الجوى بجمهورية مصر العربية.

وبدأت الفعاليات بكلمة الفريق محمد حجازى قائد قوات الدفاع الجوى، نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة لكل العناصر المشاركة بالتدريب، مشيرًا إلى أهمية التدريب الذى يسهم فى نقل وتبادل الخبرات فى ضوء التطوير والتحديث المستمر لأنظمة الدفاع الجوى.

واشتمل التدريب على التوجيه التكتيكي والطبوغرافي وعرض الفكرة التكتيكية للرماية، وتنفيذ الرماية بواسطة الأنظمة المتطورة لقوات الدفاع الجوى والتى عكست مدى الاحترافية التي يتمتع بها عناصر قوات الدفاع الجوى بما يؤهلهم لتنفيذ كل المهام التى توكل إليهم بكفاءة واقتدار.

ويأتي التدريب امتدادًا لسلسلة التدريبات المشتركة بين القوات المسلحة ونظيرتها من الدول الصديقة والشقيقة التي تربطهم أواصر متينة من الشراكة والتعاون فى العديد من المجالات المختلفة.