الأحد 20 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بمشاركة عدد من الدول الشقيقة والصديقة..

قوات الدفاع الجوى تنفذ التدريب المشترك «درع السماء» بميادين رماية الدفاع الجوى

جريدة الدستور
ads

فى إطار دعم وتعزيز علاقات التعاون العسكري مع الدول الصديقة والشقيقة نفذ أحد تشكيلات قوات الدفاع الجوى المصرية التدريب المشترك "درع السماء" بمشاركة اليونان وقبرص بصفة مراقب، فضلًا عن مشاركة وفد من السعودية وباكستان لحضور الفعاليات، وذلك بأحد ميادين تدريب قوات الدفاع الجوى بجمهورية مصر العربية.

No description available.

وبدأت الفعاليات بكلمة الفريق محمد حجازى قائد قوات الدفاع الجوى، نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة لكل العناصر المشاركة بالتدريب، مشيرًا إلى أهمية التدريب الذى يسهم فى نقل وتبادل الخبرات فى ضوء التطوير والتحديث المستمر لأنظمة الدفاع الجوى.

واشتمل التدريب على التوجيه التكتيكي والطبوغرافي وعرض الفكرة التكتيكية للرماية، وتنفيذ الرماية بواسطة الأنظمة المتطورة لقوات الدفاع الجوى والتى عكست مدى الاحترافية التي يتمتع بها عناصر قوات الدفاع الجوى بما يؤهلهم لتنفيذ كل المهام التى توكل إليهم بكفاءة واقتدار.

ويأتي التدريب امتدادًا لسلسلة التدريبات المشتركة بين القوات المسلحة ونظيرتها من الدول الصديقة والشقيقة التي تربطهم أواصر متينة من الشراكة والتعاون فى العديد من المجالات المختلفة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

نحو استراتيجية جديدة للثقافة المصرية

الأكثر قراءة

Alkass.. تردد قناة الكأس القطرية الجديد على النايل سات

أصحاب مشروعات COP 27 الفائزة بتمويلات دولية: نشكر القيادة السياسية على دعم المشروعات

قوات الدفاع الجوى تنفذ التدريب المشترك «درع السماء» بميادين رماية الدفاع الجوى

4 ديسمبر.. نظر دعوى عزل عبدالله رشدى وحظر صفحاته

المنطقة المركزية العسكرية تنظم احتفالية لتكريم أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية

محافظ أسوان يكلف نائبته بلقاء وفد التعاون الدولى الكندى لبحث سبل التعاون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

القمص صموئيل البحيري ومفاتيح السماء!!

محمد عبدالعزيز

حدث على مدار أسبوعين

د.كريمة الحفناوى

خطاب الرئيس مادورو

لواء.حمدى البطران

صلاح عبدالصبور.. ضحية التطبيع

أحمد الصغير

محمد صلاح.. اسم يليق بمصر العائدة من فجر التاريخ!

د.أحمد الخميسى

آلان دونو.. نظام التفاهة

ماجد حبته

ما فضحته مفاوضات كوب 27

علي سعدة

كأس العالم

صور

فى عيد ميلاده.. لحظات خالدة من حياة الرئيس السيسى

هنا العلمين

ندوة لبلبة فى مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

ليبرمان: نتنياهو سيعلن عن إقامة علاقات دبلوماسية مع السعودية

أربعة قتلى من الجنود السوريين جراء العدوان الاسرائيلي

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى مناطق متفرقة بالضفة الغربية