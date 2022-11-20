إصابة شخص فى انقلاب سيارة بترعة بالشرقية

أصيب شخص بسحجات وكدمات متفرقة، إثر تعرضه لحادث انقلاب سيارة ملاكى بترعة بطريق "ههيا- أبوكبير" بالشرقية.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى ههيا المركزى، بوصول شخص مصابًا بسحجات وكدمات متنوعة، إثر تعرضه لحادث انقلاب سيارته الملاكى بترعة بطريق" ههيا- أبوكبير"، وتم تقديم الإسعافات الأولية له والعلاج اللازم.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.