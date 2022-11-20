الأحد 20 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة شخص فى انقلاب سيارة بترعة بالشرقية

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة
ads

أصيب شخص بسحجات وكدمات متفرقة، إثر تعرضه لحادث انقلاب سيارة ملاكى بترعة بطريق "ههيا- أبوكبير" بالشرقية.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى ههيا المركزى، بوصول شخص مصابًا بسحجات وكدمات متنوعة، إثر تعرضه لحادث انقلاب سيارته الملاكى بترعة بطريق" ههيا- أبوكبير"، وتم تقديم الإسعافات الأولية له والعلاج اللازم.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

سحجات وكدمات متفرقة طريق ههيا ترعة سيارة ملاكي حادث انقلاب

رئيس التحرير

وائل لطفي

نحو استراتيجية جديدة للثقافة المصرية

الأكثر قراءة

تردد قناة أبو ظبي الرياضية الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا الودية

ضبط موظف اختلس بضائع بـ2.8 مليون جنيه فى القليوبية

Alkass.. تردد قناة الكأس القطرية الجديد على النايل سات

غدًا.. شركة مصر للألومنيوم تعتمد توزيع الأرباح على المساهمين

جثتان مجهولتان وتحويل 4 حالات لمستشفى الغردقة فى حادث أتوبيس رأس غارب

يناير المقبل.. وزير البترول يحضر «مؤتمر التعدين الدولى» فى السعودية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

آلان دونو.. نظام التفاهة

ماجد حبته

ما فضحته مفاوضات كوب 27

علي سعدة

كأس العالم

مؤمن المحمدي

التنابلة

د. منى حلمى

تجدد الحياة سيفرغ كأس «الكوكتيل» المسمومة

حسين دعسة

إذا ما فشلت الحرب فى أوكرانيا.. ماذا تنبأ «يانوش بوجاسكى» عن استقرار الدولة الروسية؟

صفاء النجار

السؤال والسعى وراء الجهل الواعى

ماجد حبته

زراعة الكبد.. طفرة قريبة

صور

فى عيد ميلاده.. لحظات خالدة من حياة الرئيس السيسى

هنا العلمين

ندوة لبلبة فى مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

ليبرمان: نتنياهو سيعلن عن إقامة علاقات دبلوماسية مع السعودية

أربعة قتلى من الجنود السوريين جراء العدوان الاسرائيلي

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى مناطق متفرقة بالضفة الغربية