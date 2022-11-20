منتخبات المونديال «32».. كوريا الجنوبية لتكرار حلم 2002 بقيادة سون هيونج

ساعات قليلة وتنطلق بطولة كأس العالم قطر 2022، حيث ينتهي الانتظار لحدث طال انتظاره، إذ يتجمع العالم لمشاهدة المسابقة التي تحظى باهتمام عالمي.

بطولة كأس العالم "قطر 2022" ستكون مميزة بكل المقاييس، فهي أول بطولة تُقام في بلد عربي، الأولى في فصل الشتاء، والأخيرة بمشاركة 32 منتخبًا قبل زيادة عدد المنتخبات المشاركة لـ48 بدءًا من نسخة 2026، إضافة لكونها البطولة التي أُنفق عليها أكبر قدر من الأموال.

في سلسلة «منتخبات المونديال»، نتحدث بشكل مستفيض عن المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم، وفي الحلقة الأخيرة نستعرض أبرز المعلومات عن منتخب كوريا الجنوبية.

منتخب كوريا الجنوبية

- يشارك منتخب كوريا الجنوبية في نهائيات كأس العالم للمرة الـ العاشرة في تاريخه، حيث كانت مشاركته الأولى في نسخة عام 1954.

- يدربه المدرب الوطني باولو بينتو "53 عامًا" منذ 17 أغسطس 2018.

- قائد المنتخب هو سون هيونج مين "30 عامًا" مهاجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي

- لقب المنتخب: المحاربون - نمور آسيا

- تصنيف "فيفا" لمنتخب كوريا الجنوبية: المركز الـ 28عالميًا.

- أفضل مشاركة: المركز الرابعة في نسخة 2002 بكوريا الجنوبية

– أبرز اللاعبين: سون هيونج مين ( توتنهام هوتسبير الإنجليزي) - هوانج هي شان ( ولفرهامبتون الإنجليزي ) - كيم مين جاي ( نابولي الإيطالي)

– قيمة المنتخب التسويقية: 164.48 مليون يورو.

– أغلى لاعب قيمة تسويقية: سون هيونج مين ( 70 مليون يورو)

الأحلام ممكنة لـ كوريا الجنوبية

– منتخب كوريا الجنوبية لم يكن ذاك المنتخب القوي في القرن الماضي.

– حظيت كوريا الجنوبية رفقة جارتها اليابان بشرف استضافة بطولة كأس العالم 2002.

– قدم منتخب كوريا الجنوبية أداءً سيئًا في النسخة السابقة عام 1998، بل تلقى هزيمة قاسية أمام هولندا بخماسية نظيفة، بقيادة مدرب الطواحين آنذاك، هيدنيك

– استقدم منتخب كوريا الجنوبية جوس هيدنيك لتدريب المنتخب عام 2000.

– البداية لم تكن مبشرة لـ هيدنيك مع منتخب كوريا، وانتقدته وسائل الإعلام.

– دخل منتخب كوريا الجنوبية البطولة، ليحقق انتصارًا على بولندا، مسجلًا أول فوز له بتاريخ بطولات كأس العالم.

– بعد ذلك، تعادل منتخب كوريا الجنوبية مع أمريكا، ثم انتصار بصعوبة على البرتغال المنقوصة، ليحققوا تأهل تاريخي لدور الـ 16.

– اصطدم منتخب كوريا الجنوبية بنظيره الإيطالي، لكنه استطاع تحقيق انتصار تاريخي عليه بهدفين لهدف، ليضرب موعدًا مع إسبانيا في ربع النهائي.

– وفي مباراة شهيرة كان بطلها الحكم المصري جمال الغندور بإلغائه هدفين لإسبانيا، فاز المنتخب الكوري ليصبح أول منتخب آسيوي يتأهل لنصف نهائي المونديال.

– خسر منتخب كوريا الجنوبية أمام ألمانيا، ثم خسر مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع أمام تركيا، لكنه سجل مشاركة تاريخية، لم يكن من الممكن أن يحلم بها أبناء شعبه.

طريق كوريا الجنوبية نحو التأهل لـ كأس العالم 2022

– أوقعت القرعة منتخب كوريا الجنوبية في المجموعة الأولى بالمرحلة الأخيرة من التصفيات الآسيوية رفقة إيران والإمارات وسوريا ولبنان والعراق.

– احتل منتخب كوريا المركز الثاني في المجموعة برصيد 23 نقطة، ليرافق إيران المُتصدر لكأس العالم.

– سجل لاعبو كوريا الجنوبية 13 هدفًا، وتلقت شباكهم 3 أهداف فقط في التصفيات كأقوى خط دفاع.

– هداف كوريا الجنوبية في التصفيات هو سون هيونج مين برصيد 4 أهداف.

قائمة كوريا الجنوبية في كأس العالم 2022

وضمت قائمة كوريا الجنوبية النهائية للمشاركة في كأس العالم، كلا من:

حراس المرمى: كيم سونج-كيو - سونج بوم-كيون - جو هيون-وو.

المدافعون: كوون كيونج وون - كيم مون هوان - كيم مين جاي - كيم يونج جون - كيم جين سو - كيم. تاي هوان - يون جونج جيو - تشو يو مين - هونج تشول.

لاعبو الوسط: كوون تشانج هون - نا سانج هو - بايك سيونج هو - لي كانج إن - لي جاي سونج - جيونج وو يونج - هوانج إن بيوم - هوانج هي تشان - سونج مين كيو - سون جون هو - نا سانج هو.

المهاجمون: سون هيونج مين - تشو جوي سونج - هوانج أوي جو.

التشكيل والخطة المتوقعة لـ منتخب كوريا الجنوبية

– يلعب بينتو برسم خططي 4-2-3-1

– التشكيل المتوقع كالآتي:

في حراسة المرمى: كيم سونج كيون

خط الدفاع: كيم سيونج جيو - كيم مين جاي - كيم مون هوان - كيم جين سو

خط الوسط: جون هو سون - هوانج إن بيوم - كانج إن لي - سون هيونج مين - هي شان هوانج

خط الهجوم: هوانج أوي جو

مجموعة كوريا الجنوبية ومواعيد مبارياتها في كأس العالم

– يتواجد منتخب كوريا الجنوبية في المجموعة الثامنة رفقة منتخبات أوروجواي وغانا والبرتغال.

– الجولة الأولى: كوريا الجنوبية ضد أوروجواي في تمام الثالثة عصر بتوقيت القاهرة يوم 24 نوفمبر.

– الجولة الثانية: كوريا الجنوبية ضد غانا في تمام الثالثة عصر يوم 28 نوفمبر.

– الجولة الثالثة: كوريا الجنوبية ضد البرتغال في تمام الخامسة مساءً يوم 2 ديسمبر.