بـ«روب أنيق».. روان بن حسين تستعرض جمالها

شاركت الفنانة روان بن حسين، جمهورها بصورة جديدة عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" من أحدث جلسة تصوير.

وظهرت روان بن حسين بإطلالة جذابة مرتدية روب باللون الابيض، بالإضافة إلى مكياج بألوان ناعمة أبرز جمال ملامحها ونسقت مع هذه الإطلالة تسريحة شعر بسيطة تتماشي مع اللوك، ونالت هذه الإطلالة إعجاب الكثير من المتابعين.

يذكر أن الفنانة الكويتية روان بن حسين طرحت مؤخرا فيديو كليب أغنيتها الجديدة التي حملت عنوان "اختاري" عبر قناتها الرسمية في اليوتيوب.

