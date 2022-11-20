الأحد 20 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير المعادن السودانى: تقارير تهريب الذهب مفبركة.. وهذا ما ننتجه سنويا

الذهب
الذهب
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نفى وزير المعادن السوداني محمد بشير عبد الله في مقابلة مع أريبيان بيزنس تقارير غربية تحدثت عن تهريب معظم الذهب الذي تنتجه بلاده، موضحا الحجم الحقيقي لإنتاج الذهب في السودان.

 

وزعمت تقارير غربية أن السودان ينتج أكثر من 100 طن ذهب في العام ويتم تهريب غالبية هذه الكمية للخارج ولا يدخل منها خزينة الدولة سوى القليل، لكن السلطات الحاكمة في الخرطوم تنفي دوما هذه المزاعم وتصفها بالمجافية للواقع.


وقال وزير المعادن السوداني إن الإنتاج الفعلي والمرصود للذهب في البلاد لهذا العام، وحتى أواسط نوفمبر الحالي في حدود 25 طنا سنويا.

 

ونفى الوزير صحة الأرقام التي تردها هذه تقارير غربية بشأن حجم إنتاج الذهب في السودان واعتبرها مفبركة ومبالغ فيها، وتطلقها جهات لها أهداف تريد تحقيقها.

 

وأرجع الوزير التقارير المفبركة بشأن إنتاج الذهب في السودان لعدة جهات لها أغراض ومن بينهم بعض المعارضين في إطار الكيد السياسي في محاولة لتحميل الحكومة الفشل في محاربة التهريب.
وأجهزة إعلام غربية في إطار صراع المحاور بين الغرب وروسيا وخاصة الولايات المتحدة حيث يزعمون أن روسيا تهرب الذهب السوداني بكميات كبيرة، ويذكرون أرقاما خرافية للإنتاج.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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