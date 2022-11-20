رئيس الوزراء المجري يشارك فى استطلاع حول عودة ترامب إلى تويتر

شارك رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، في استطلاع للرأي حول عودة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى تويتر .

وكتب أوربان على "تويتر": "خمنوا كيف أدليت بصوتي"، وأرفق رابطا لاستطلاع الرأي الجاري.

وأطلق مالك موقع "تويتر" إيلون ماسك في وقت سابق تصويتا على "إعادة" ترامب إلى "تويتر"، وتم تقديم إجابتين للمستخدمين "نعم" أو "لا".

وشارك 13 مليون مستخدم في الاستطلاع، أكثر من نصفهم (52.2٪) يؤيدون عودة ترامب إلى "تويتر"، فيما يجري التصويت منذ 18 ساعة، ومدته 24 ساعة.



وصرح رئيس الوزراء المجري في وقت سابق بأنه يأمل في عودة ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة، وأن تكون هناك حكومة قوية في واشنطن مرة أخرى.