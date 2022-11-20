داعية أزهرى شهير عن ترشحه لجائزة نوبل: فوجئت بحملة أوروبية ضدى

قال أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية في جامعة الأزهر، أحمد كريمة، إنه فوجئ بحملات دعائية سلبية أوروبية ضد ترشحه لجائزة نوبل للسلام .



وعبر فضائية "القاهرة والناس" أشار كريمة إلى حملات شنتها مؤسسات وشخصيات أوروبية ضد ترشحه للجائزة، قائلا: "لا أعرف الهيئات أو المؤسسات التي رشحتني للجائزة ولم أتواصل معها، وكل من تواصل معي هم إعلاميون عرب من مصر وألمانيا".

وأضاف: "الترشح لنيل أي جوائز عالمية شرف لأي مصري، ومصر ولادة والوثوق في شخصية أزهرية للترشح لجائزة عالمية مصدر فخر".

وأشار كريمة إلى أنه لا يجيد لغات سوى اللغة العربية والقليل من الإنجليزية، وأن له العديد من الجهود في سبل مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف.