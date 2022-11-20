الأحد 20 نوفمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

«يجب ترك مكانى».. أول تعليق لـ بنزيما على غيابه عن كأس العالم قطر 2022

بنزيما
بنزيما
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علق الفرنسي كريم بنزيما، نجم ريال مدريد، على غيابه عن المشاركة في كأس العالم قطر 2022.

وقال بنزيما عبر حسابه على موقع إنستجرام: “طوال حياتي لا استسلم، ولكن اليوم يجب التفكير في الفريق وترك مكاني لشخص لديه القدرة على مساعدة المنتخب للفوز بكأس العالم”.

وفي وقت سابق، أفادت تقارير إذاعية، بأن النجم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الإسباني صار أحدث المنضمين إلى قائمة الغائبين عن نهائيات كأس العالم قطر 2022.

وذكرت إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية، أن الفحوصات الطبية التي خضع لها المهاجم الفرنسي بعد خروجه من مران اليوم، أكدت استحالة مشاركته في البطولة، الأمر الذي يمثل ضربة قوية للديوك الفرنسية.

ويعاني اللاعب من إصابة جديدة في مناطق مختلفة من عضلات القدم.

وكان الفرنسي قد أثار القلق في مران منتخب فرنسا، وذلك بعد خروجه مصابًا من تدريبات اليوم استعدادًا لمباراة أستراليا.

وكان بنزيما انضم إلى معسكر منتخب فرنسا في وقت سابق رغم عدم اكتمال جاهزيته، حيث غاب عن مباريات فريقه ريال مدريد الأخيرة.

ويستهل منتخب فرنسا مبارياته في المجموعة الرابعة التي تضم أستراليا وتونس والدنمارك، بمواجهة الفريق الأسترالي يوم الثلاثاء المقبل.

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