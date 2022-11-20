الأحد 20 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

ننشر مواعيد الصلاة اليوم الأحد 20 نوفمبر 2022 بمحافظات مصر

مواعيد الصلاة
مواعيد الصلاة
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يُقدم "الدستور" خدمة مواعيد الصلاة اليوم الأحد 20 نوفمبر 2022، حيث يبدأ اليوم بصلاة الفجر لما لها من ثواب عظيم سنذكره فيما يلي بعد معرفة مواقيت الصلوات الخمس اليوم.

مواعيد الصلاة اليوم في القاهرة

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 20 نوفمبر 2022 الموافق هجري 25 ربيع الآخر ١٤٤٤ في القاهرة:

موعد أذان الفجر: 4:54 ص

موعد أذان الظهر:11:41ص

موعد أذان العصر:2:37 م

موعد أذان المغرب:4:57 م

موعد أذان العشاء: 6:18 م

مواعيد الصلاة اليوم في الجيزة

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 20 نوفمبر 2022 الموافق هجري 25 ربيع الآخر ١٤٤٤ في الجيزة:

موعد أذان الفجر:4:55 ص

موعد أذان الظهر: 11:42 ص

موعد أذان العصر: 2:38 م

موعد أذان المغرب:4:58 م

موعد أذان العشاء: 6:19 م

مواعيد الصلاة اليوم في الإسكندرية

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 20 نوفمبر 2022 الموافق هجري 25 ربيع الآخر ١٤٤٤ في الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 5:00 ص

موعد أذان الظهر:11:46 ص

موعد أذان العصر: 2:40  م

موعد أذان المغرب: 5:00 م

موعد أذان العشاء: 6:22 م

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مواعيد الصلاة اليوم في أسيوط

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 20 نوفمبر 2022 الموافق هجري ٢5 ربيع الآخر ١٤٤٤ في أسيوط:

موعد أذان الفجر: 4:53 ص

موعد أذان الظهر: 11:42 ص

موعد أذان العصر:2:43  م

موعد أذان المغرب: 5:04 م

موعد أذان العشاء: 6:22 م

مواعيد الصلاة اليوم في أسوان

مواقيت الصلاة اليوم الاحد 20 نوفمبر 2022 الموافق هجري ٢5 ربيع الآخر ١٤٤٤ في أسوان:

موعد أذان الفجر: 5:17 ص

موعد أذان الظهر: 12:10 م

موعد أذان العصر:3:16 م

موعد أذان المغرب: 5:37 م

موعد أذان العشاء: 6:54  م

مواعيد الصلاة اليوم في طنطا

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 20 نوفمبر 2022 الموافق هجري ٢5 ربيع الآخر ١٤٤٤ في طنطا:

موعد أذان الفجر:  4:55 ص

موعد أذان الظهر: 11:42 ص

موعد أذان العصر: 2:36  م

موعد أذان المغرب: 4:56 م

موعد أذان العشاء: 6:18 م

مواعيد الصلاة مواقيت الصلاة موعد أذان الفجر موعد آذان الظهر موعد آذان العصر موعد أذان المغرب موعد اذان العشاء

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وائل لطفي

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