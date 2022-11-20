مسئول أوكرانى: السلام ممكن فقط بعد استعادة حدود 1991

قال أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني، السبت، إن السلام في بلاده سيكون ممكنا "فقط" إذا استعادت الدولة حدودها التي كانت مرسمة عام 1991.

وكتب يرماك عبر تلغرام "سيحل السلام حينما ندمر الجيش الروسي في أوكرانيا ونتوصل إلى ترسيم حدود عام 1991"، وهو تاريخ انفصال أوكرانيا عن الاتحاد السوفييتي.

وجاءت تصريحات المسؤول الأوكراني في أعقاب الانتصارات الميدانية التي حققتها كييف في بعض المناطق.

ففي 11 نوفمبر الجاري، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دخول قوات بلاده مدينة خيرسون بعد انسحاب الجيش الروسي منها إلى مواقع على الضفة اليسرى لنهر دنيبرو.

كما استأنفت السلطات الأوكرانية تسيير رحلات القطارات بين العاصمة كييف ومدينة خيرسون، بعد انسحاب الجيش الروسي منها مؤخرا.