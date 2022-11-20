الأحد 20 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عبدالحليم قنديل: مصر تبذل جهدًا كبيرًا لتكون قطبًا مؤثرًا فى مجال الطاقة

الكاتب الصحفي عبدالحليم
الكاتب الصحفي عبدالحليم قنديل
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قال الكاتب الصحفي عبدالحليم قنديل، إن مصر لديها خطة تبذل فيها قصارى جهدها حتى تكون قطبًا مؤثرًا في مجال الطاقة، حيث أن موقع مصر يمنحها ميزة التقدم لقربها من أوروبا.

 

مصر لديها فائض من الكهرباء ضعف احتياجاتها

وأضاف خلال لقائه في تغطية خاصة لقناة إكسترا نيوز، مع الإعلامي شادي شاش، أن مصر لديها فائض من الكهرباء المولدة بطرق متعددة والتي تعد ضعف احتياجات مصر وقابلة للتصدير، كما أن لدينا موارد غاز بدأت فيها مصر ووضعت أقدامها في تصديره، مشيرًا إلى أن مصر لديها جهد ثابت في الطاقة النظيفة سواء من الشمس أو الرياح.

 

وأكد “قنديل” أن مصر عززت خطتها للطاقة النظيفة بشراكات إقليمة مع السعودية، والتي تهدف لمشروع "الشرق الأوسط الأخضر"، ومع الإمارات التي من المقرر أن تستضيف COP28 العام المقبل.

 

وأوضح أن مصر حققت في صلب أعمال قمة المناخ COP27، انجازًا ملموسًا لا يمكن الاستهانة به، مؤكدًا أن الجوانب المتعلقة بحسن التنظيم لم تكن المرة الأولى لمصر ولكن لها سبق في إعداد المؤتمرات والتنظيمات الدولية. 

عبدالحليم قنديل قطب ا مؤثر ا الطاقة الكهرباء فائض ضعف احتياجاتها للتصدير

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