بيرناردو سيلفا عن أزمة رونالدو ويونايتد: نحن في منتخب البرتغال

أصر بيرناردو سيلفا، لاعب فريق مانشستر سيتي والمنتخب البرتغالي، على أن أزمة زميله كريستيانو رونالدو، مع فريق مانشستر يونايتد لن تؤثر على مستوى المنتخب البرتغالي في كأس العالم، واصفًا الحالة في المعسكر أنها في القمة.

كريستيانو رونالدو يتواجد حاليًا في معسكر منتخب البرتغال استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس العالم، قطر 2022.



ودخل رونالدو في أزمة مع إدارة مانشستر يونايتد بعد نشر حواره المصور مع الصحفي الانجليزي بيرس مورجان، خلال الأيام الماضية، والذي هاجم فيه إدارة النادي، والمدير الفني للفريق، واللاعبين الشباب بالفريق.



وقال سيلفا في مؤتمر صحفي عقد اليوم: "الحالة النفسية في القمة، الأخبار القادمة من انجلترا لا علاقة لها بالمنتخب، لذا لن أقول أي شيء، الأمور لا تهمني بل تهم كريستيانو؛ ليس لدي أي تعليق إنها مسألة تخصه؛ وأنا لست لاعبًا لمانشستر يونايتد".



وأضاف: "وحتى إن كنت لاعبًا ليونايتد لن أجيب على هذا الأمر لأننا في المنتخب لذا لن أتحدث عن أمور تتعلق بالنادي".



وأثار مقطع فيديو الجدل حول غضب برونو فيرنانديز، لاعب يونايتد من رونالدو بسبب تصريحاته وظهر ذلك في مصافحة فاترة بينهما أثناء وصول الأول للمعسكر.



وعن هذا الأمر، علق بيرناردو: "لم أرى شيئًا غريبًا في أجواء المعسكر بين رونالدو وبرونو، مرة أخرى سأقول إنه أمر خاص به، أنا لست لاعبًا لناديه حتى؛ قضية مثل هذه تناقش مع الشخص الصحيح، إنه موقف بينه وبين النادي".



وتطرق بيرناردو للحديث عن حالة رونالدو في المعسكر: "لقد رأيته متحفزًا ويركز على المنتخب مثل الجميع، إنها مرة أخرى نريد فيها مساعدة بلدنا، إنها مسألة شخصية، لا أفهم الإصرار على مسألة مثل هذه لأنه لا يوجد شيء".

وأنهى تصريحاته:"في السنوات الثمانية الماضية تغير جميع اللاعبين تقريبًا باستثناء اثنين أو ثلاثة، إنه جيل قوي للغاية، جميعهم يلعبون في أفضل البطولات، وأفضل الأندية، عندما لم يكن رونالدو موجود عرفنا كيف نرد، نحن 26 لاعبًا ولا يهم إذا كان واحد أو آخر في الفريق، سنبذل قصارى جهدنا لتمثيل فريقنا".