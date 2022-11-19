سائق توك توك

عقارب الساعة تخطت الثانية عشرة ظهرًا، نهض ببطء، استقام واقفًا بزيه المميز من عمامة بيضاء وطربوش أحمر وجبة وقفطان، بثقة مسح بنظراته الحضور ثم بدأ باسم الله وحَمْدِه والثناء عليه بما هو أهل له، ثم صَلَّى وسَلَّم على نبى الهدى، وختم مقدمته قائلًا: «ثم أمَّا بعد».. اشرأبت العيون المترقبة لحديثه، غير أنه توقف عن الكلام للحظات قبل أن يعاود ويكرر: «ثم أمَّا بعد»، ولا شىء يذكر بعد «بعد»، يقطع الشيخ «رفاعى» الصمت ويعيد ويكرر للمرة الثالثة، ثم لا شىء يذكر بعد «بعد» غير مزيد من الصمت.

نظر الحضور بعضهم إلى بعض، بعضهم أطرق برأسه إلى الأرض، تشاغل آخرون بالتهام قطع الكيك مع الشاى الذى فقد حرارته، لم يخلُ الأمر من ابتسامات متهكمة اجتهد أصحابها فى وأدها مبكرًا. ارتبك الشيخ «رفاعى» كثيرًا، وتدفق العرق من جبهته وسائر جسده، اجتاحته قشعريرة عنيفة، لا إراديًا اهتز جسده، شعر أن ساقيه لا تقويان على حمله، استند بذراعيه على المقعد قبل أن يهوى عليه بجسده الضخم، ثم واصل الصمت هيمنته.. سحب الشيخ منديلًا وجفف عرقه، تناول جرعة ماء بارد من كأس كانت إلى جواره، ثم عاود الكَرَّة من جديد.. نهض واقفًا، عدل هندامه، تحسس عمامته بكلتا يديه وحركها يمنة ويسرة حتى استقرت على رأسه، ثم بدأ حديثه مجددًا باسم الله وحَمْدِه والثناء عليه بما هو أهل له، وكرر ما سبق قوله حتى إذا ما قال: «ثم أمَّا بعد» تلعثم من جديد وعاود يكرر، واجتاحته ذات الرعشة، ولم تتحمله ساقاه فسقط على المقعد كالمرة الأولى وخيّم الصمت من جديد.. مرت لحظات صمت بطيئة، ثقيلة، تسلل البعض خارجًا فى هدوء، عندها غادرت مكانى باتجاهه، ناولته كأس الماء البارد وربت على كتفه، وسألته:

● لماذا لا تقرأ من الورقة يا شيخ؟

فرد مكسور العينين:

● أخشى أن أعتاد الورقة.

قلت:

● أنت ما زلت فى البدايات ولم تطأ قدمك منبرًا بعد، وجئت بنا لتتدرب أمامنا، أظن أن القراءة من الورقة سوف تمنحك الثقة على الأقل حتى تعتاد الحديث أمام حشد من الناس.

أومأ الشيخ برأسه، ثم تركناه وحيدًا وانصرفنا والخجل يعترينا..

قفز هذا الموقف إلى مخيلتى حين رأيته لأول مرة منذ سنوات بعيدة، كان ذلك صبيحة يوم صيفى شديد الحرارة، كنت قد أنهيت زيارتى لقريتى، وحملت حقيبتى، وسرت فى ذلك الشارع الطويل فى طريقى إلى المحطة انتظارًا لسيارة تقلنى إلى القاهرة، باحترافية توقف أمامى توك توك بدا بحالة جيدة، لأول الأمر لم أتبين هوية سائقه، كان ذا وجه أبيض مستدير، حليق اللحية، شعره مصفف بعناية، يرتدى ثيابًا أنيقة، وتغطى عينيه نظارة شمسية سوداء.. عرفته فقط حين خلع نظارته وابتسم بثقة فى وجهى قائلًا:

● أوصلك يا محمد بيه.

لقد بدا أنحف مما كان..