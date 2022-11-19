قبل انطلاق كأس العالم.. ميسى ورونالدو فى صورة واحدة

نشر الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، صورة من إعلان يجمعه بالبرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق مانشستر يونايتد.

ويتواجد ميسي ورونالدو حاليًا في قطر، والتي تحتضن بطولة كأس العالم بداية من غدٍ الأحد وحتى 18 ديسمبر المقبل.

ونشر ميسي صورة عبر حسابه على منصة تبادل الصور والتواصل الاجتماعي إنستجرام، كجزء من إعلان لدار الأزياء الفرنسية "لوي فيتون"، وظهر الثنائي في الإعلان أثناء خوضهما مباراة للشطرنج، وعلق ميسي: "النصر في العقل، تصوير تقليد عريق في صناعة جذور البناء".



فيما نشر حساب دار الأزياء، صورة الثنائي، وعلق: "النصر هو حالة ذهنية، صورة تم التقاطها بواسطة أني ليبوفتيز، بالإضافة إلى تقليد طويل في صناعة جذوع الكئوس الرياضية الأكثر رواجًا في العالم، تحتفل الدار اليوم بإثنين من أكثر لاعبي كرة القدم موهبة".

ميسي يثير القلق في معسكر الأرجنتين

خرج ليونيل ميسي، مهاجم منتخب الأرجنتين من مران منتخب بلاده اليوم، ضمن الاستعدادات لخوض منافسات بطولة كأس العالم، قطر 2022.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ماركا الإسبانية، نقلًا عن الصحفي خوان كاسترو، فإن ميسي شارك في المران الجماعي لمنتخب الأرجنتين اليوم، واستمر في المران لمدة 12 دقيقة فقط ثم غادر المران.

وأشار كاسترو في فيديو تم بثه من ملعب مران المنتخب الأرجنتيني في الدوحة، عبر حساب ماركا عبر منصة التدوينات القصيرة تويتر، إلى أن ميسي أكمل مرانه وحيدًا، بمساعدة أحد أعضاء الجهاز الفني.

فيما ذكرت صحيفة أمبيتو الأرجنتينية في تقرير نشرته منذ قليل تحت عنوان: "قلق في المنتخب.. ليونيل ميسي تدرب بشكل مختلف"، أن ميسي كان بعيدًا عن المجموعة أثناء مران اليوم، خاض فترات إحماء قصيرة وحده.

وذكرت أن التدريبات المنتظمة التي خاضها الفريق شملت الركض والحركات حول الأقماع، بالإضافة إلى تدريبات تقليدية يحاول فيها كل لاعب لمس الكرة قبل أن يصل الآخر إليها.