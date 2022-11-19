السفير محمد حجازى: الرئاسة المصرية حققت كل المطلوب فى ملف العلاقات الخارجية

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مؤتمر المناخ بشرم الشيخ cop27، يعتبر من أهم مؤتمرات المناخ عبر تاريخها، كما أنه الأكبر والأكثر تأثيرًا، حيث تم الانتقال من مرحلة الوعود إلى مرحلة التطبيق والبحث عن حلول عملية يمكن من خلالها للدول الصناعية التي تسببت في إحداث الانبعاثات الحرارية عبر الصناعات الملوثة للبيئة، أن تلتزم وتسعى من أج تعويض ومساهماتها في دعم قدرات الدول النامية في مواجهة الانبعاثات الحرارية.

وأضاف السفير محمد حجازي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم، المذاع عبر فضائية dmc، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، أن المسعى المشترك لمواجهة التحديات المناخية بات أمرًا واقعًا وليس مستقبلًا، أو قضية يمكن النظر فيها باتت قضية أخطر، لافتًا إلى أننا أمام تحد سيظل معنا لسنوات طويلة.

وأوضح أن الرئاسة المصرية حققت كل ما هو مطلوب، لافتًا إلى أنه حتى اليوم مازلنا في اللمسات الأخيرة للتوصل إلى البيان الختامي، كما أن قضايا المناخ قضايا صعبة بطبيعتها، لأن لها بعد كوني أي أن البحث عن حلول يستلزم البحث عن شراكة.