كيف قدمت مصر خريطة إنقاذ من التغيرات المناخية؟

شهدت الدورة السابعة والعشرون من مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ «COP 27»، التى عقدت فى مدينة شرم الشيخ لنحو أسبوعين، إطلاق ١٧ مبادرة تتعلق بكل القضايا المرتبطة بظاهرة تغير المناخ وتأثيرها على الحياة والتنمية.

وحصدت المبادرات تأييدًا واسعًا من الدول والأطراف المشاركة فى مؤتمر المناخ، لما تضمنته من تصورات شاملة حول حل كثير من القضايا المتعلقة بمواجهة التغيرات المناخية، وإسهامات فاعلة فى تحقيق التنمية المستدامة.

واستهدفت المبادرات، التى تستعرضها «الدستور» فى السطور التالية، معالجة عدد من الملفات التى يجرى طرحها فى مؤتمرات المناخ للمرة الأولى، مثل الاستدامة، وتأثير التغيرات المناخية على احتياجات المرأة، مع التركيز على إفريقيا؛ لكونها القارة الأكثر تأثرًا بتلك التغيرات رغم كونها الأقل إسهامًا فيها، بالإضافة إلى معالجة ملفات أخرى رئيسية مثل أمن الغذاء والطاقة.

1 المنتدى العالمى للهيدروجين المتجدد

أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى مبادرة «المنتدى العالمى للهيدروجين الأخضر»، بالمشاركة مع ألكسندر دى كرو، رئيس وزراء بلجيكا، وهى مبادرة عالمية لإنشاء منصة من أجل تعزيز التعاون والاستثمار فى مجال الهيدروجين الأخضر، كمصدر رئيسى للطاقة فى المستقبل. وتهدف المبادرة إلى إنشاء منتدى عالمى للهيدروجين المتجدد يجمع كل أصحاب المصلحة من الدول المتقدمة والنامية فى هذا المجال، مع تسهيل تطوير ممرات تجارة الهيدروجين، وضمان تحقيق التوازن بين العرض والطلب المتوقع، واستكشاف الأسواق المحتملة وضمان تلبية الاحتياجات العالمية للطاقة المتجددة، بما فى ذلك العمل على إزالة العوائق التنظيمية.

كما تهدف إلى تحديد آليات التحفيز الملاءمة للتوسع فى إنتاج الهيدروجين المتجدد واستخداماته، وخفض التكلفة للحد من الانبعاثات الكربونية، وتعزيز الانتقال العادل للطاقة المتجددة عبر دفع الاستثمارات فى مشاريع الهيدروجين المتجددة فى الدول النامية لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وتعزيز النمو المستدام، وضمان نفاذ الجميع إلى الطاقة المتجددة، وتوفير فرص عمل نظيفة، وتحقيق الاستفادة المادية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية.

2 العمل المناخى والتغذية «I-CAN»

مبادرة عالمية رائدة متعددة القطاعات تساعد فى تعزيز التعاون لتسريع العمل التحويلى لمعالجة الترابط بين تغير المناخ والتغذية، بالتعاون بين مصر وكل من منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأغذية والزراعة، ووكالات الأمم المتحدة الأخرى والشركاء.

وتهدف المبادرة لدعم الدول الأعضاء فى تنفيذ إجراءات سياسة التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره، وتحسين التغذية وتحفيز الإجراءات التحويلية لتقديم أنظمة غذائية صحية من أنظمة غذائية مستدامة، والمساهمة فى تحقيق الغايات العالمية من أهداف التنمية المستدامة، وإدراج العمل المناخى والتغذية فى المساهمات المحددة وطنيًا. كما تهدف إلى تيسير تقديم الدعم التقنى رفيع المستوى للدول الأعضاء، وتقديم أمثلة عملية لتنفيذه للنهوض بالعمل المتكامل، وتحديد ما يفعله القائمون على عقد المبادرة للنهوض بالعمل المتكامل.

3 المرونة الحضرية المستدامة للجيل القادم «SURGe»

تهدف لتعزيز تنفيذ أجندة المناخ فى المناطق الحضرية، وتحقيق أهداف اتفاقية باريس، ورفع طموح المساهمات المحددة وطنيًا للحكومات، وإطلاق العنان لتمويل المناخ الحضرى عبر العمل مع الحكومات لإنشاء آليات، والعمل مع بنوك التنمية متعددة الأطراف لتسهيل الوصول للتمويل، ومع شبكات المدن والشركاء الآخرين لتنفيذ مشاريع عالمية وتطوير خط أنابيب قابل للتمويل.

وتعمل المبادرة على بناء القدرات المحلية، وتسريع التكنولوجيا والابتكار فى المدن، والعمل مع شبكات مدنية وشركاء لدعم الحلول المبتكرة، وتصميم المشاريع التى تستهدف إفادة الفئات الأكثر ضعفًا، وتحويل المرونة الحضرية والبنية التحتية المقاومة للمناخ لفرص اقتصادية واجتماعية وسياسية، لتسريع المرونة فى مواجهة تأثيرات المناخ والتنمية المستدامة، والتعاون وتعزيز جهود إزالة الكربون، وبناء أنظمة حضرية مرنة تسمح للسكان بالازدهار وليس البقاء على قيد الحياة فقط.

4 العمل على المياه والتكيف والمرونة «AWARe»

تهدف لتحفيز التعاون الشامل لمعالجة المياه كخطوة رئيسية للتكيف مع تغير المناخ، وتقديم حلول تكيف انتقالية للكوكب والسكان، بدءًا من المجتمعات والأنظمة البيئية الأكثر ضعفًا، بما فيها الدول التى تعانى من ندرة المياه، وتتبنى ائتلاف المياه والمناخ، وائتلاف عمل التكيف، ومسار العمل المناخى، وتسهم فى تحقيق هدف التكيف، وفى نتيجة مؤتمر الأمم المتحدة لعام ٢٠٢٣ حول المياه.

وتنقسم أهداف المبادرة إلى ٣ نقاط رئيسية، هى: تقليل الفاقد من المياه فى جميع أنحاء العالم وتحسين إمدادات المياه، واقتراح ودعم تنفيذ السياسات والأساليب المتفق عليها بشكل متبادل للعمل التعاونى المتصل بالمياه والفوائد المشتركة له، وتعزيز التعاون والترابط بين المياه والعمل المناخى من أجل تحقيق جدول أعمال ٢٠٣٠. ويتم ضمان آلية التسليم الرئيسية من خلال المركز الإفريقى للتكيف مع المناخ المائى، كما يتم توسيعه ليشمل مناطق أخرى من العالم، وفقًا لرئاسات مؤتمر «COP» المستقبلية، فيما تستضيف مصر مقر المركز، لدعم الدول والمنظمات الإقليمية التى تركز على الأنشطة والإجراءات الرئيسية للتكيف.

5 الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام «FAST»

تعمل على معالجة تغير المناخ عبر محورين، الأول: بناء المرونة عبر أنظمة الأغذية الزراعية، وتضمن تكيفها مع تغير المناخ، والثانى: توفير النظم الزراعية المستدامة للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، وبناء المبادرات والتحالفات العالمية والإقليمية الجارية لدفع الإجراءات الفعالة، وتعزيز قدرات الدول على تحديد والوصول إلى التمويل والاستثمار فى مجال المناخ، وجمع وتحليل البيانات المتعلقة بتمويل المناخ والاستثمار فى أنظمة الأغذية الزراعية، وتحديد أفضل الفرص للدول لتلقى الدعم والمساعدة اللازمين، وتحديد الفجوات فى القطاعات الفرعية وإعطاء الأولوية لاحتياجات التكيف العاجلة.

وتهدف أيضًا لتعزيز آلية التوفيق بين المشاريع والأفكار والاحتياجات ذات الأولوية والقابلة للتمويل، ووضع خارطة طريق لزيادة التمويل، ومساعدة الممولين والحكومات على فهم أفضل للحلول فى برامجهم، واستكشاف مسارات لتعبئة مصادر تمويل القطاع الخاص بشكل أفضل.

6 حياة كريمة لإفريقيا

تستند إلى النموذج الذى أطلقه الرئيس السيسى «حياة كريمة» فى مصر خلال عام ٢٠١٩، لهدف رئيسى هو تحسين نوعية حياة المجتمعات الريفية فى مصر، والتركيز على تحسين حياتهم والبنية التحتية، وتستهدف ٦٠ مليون نسمة، أى حوالى ٥٨٪ من سكان مصر، يعيشون فى ٤٦٥٨ قرية، وبتكلفة إجمالية تصل إلى ٨٠٠ مليار جنيه مصرى. وتهدف لتعزيز تنفيذ اتفاقية «COP» واتفاقية باريس، ودعم جهود الدول الإفريقية لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا، ودمج العمل المناخى فى التنمية الريفية المستدامة، وربط التكيف والمرونة والوصول إلى الحلول المبتكرة والتكنولوجيات صغيرة الحجم لتحسين نوعية حياة المجتمعات الريفية، وتزويدهم بالخدمات الأساسية والفرص الاقتصادية والقضاء على الفقر. وتعمل أيضًا على تحسين نوعية الحياة فى ٣٠٪ من القرى والمناطق الريفية الأكثر ضعفًا وفقرًا فى القارة بحلول عام ٢٠٣٠.

7 مبادرة مصرية أمريكية حول التكيف

تهدف لتعزيز جهود التكيف مع الآثار السلبية لظواهر تغير المناخ داخل إفريقيا. وأعلن سامح شكرى، وزير الخارجية، عن أنه سيجرى إنشاء «مركز القاهرة للتعلم والتميز حول التكيف والصمود»، بالشراكة مع الولايات المتحدة، ليصبح مؤسسة دولية فى مجال التدريب وبناء القدرات وتبادل الخبرات والمعرفة. وأعرب جون كيرى، المبعوث الرئاسى الأمريكى للمناخ، عن سعادته بذلك التعاون، مستعرضًا المساهمات التى أعلن عنها الرئيس الأمريكى، جو بايدن، وتضمنت تقديم ١٥٠ مليون دولار لدعم جهود التكيف مع تغير المناخ فى إفريقيا، تشمل ١٠ ملايين دولار لمركز القاهرة، و٢٥ مليون دولار لمبادرة التكيف فى إفريقيا، التى يتبناها الاتحاد الإفريقى.

8 الابتكار من أجل المناخ

تجمع بين القادة المصريين والأفارقة والدوليين فى مجال البحث والتطوير والابتكار من أكاديميات العلوم والجامعات والمؤسسات البحثية والمنظمات الدولية والصناعة والمنظمات غير الحكومية، وتهدف إلى دمج وتعبئة وإعادة توجيه قدراتهم وجهودهم فى مجال البحث والتطوير والابتكار نحو معالجة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى ظل التغيرات المناخية.

9 النفايات العالمية 50

هى أول تحالف يتعامل بشكل شامل مع جميع أنواع النفايات الصلبة، وتهدف للاستفادة من أكثر من ١٨٠ دولة للقيام بالمشاركة التطوعية على المستوى الدولى لإفريقيا، وإعادة تدوير ما لا يقل عن ٥٠٪ من النفايات الصلبة المنتجة فى إفريقيا بحلول عام ٢٠٥٠. كما تهدف لأن تسهم إفريقيا فى زيادة معدل معالجة النفايات العالمى إلى ما يزيد على ٥٠٪، وتقليل الآثار العامة للتلوث الناتج عن النفايات على صحة الإنسان والتنوع البيولوجى والأنظمة الغذائية وندرة الموارد، وتحفيز الاستثمار والجهود لتطوير النظم الإيكولوجية والموارد لإدارة النفايات، والتصدى للتحديات.

10 تحالف الديون المستدامة

تهدف لتحفيز شركاء التحالف على التوافق مع مجموعة من الالتزامات الحاسمة الجديدة لتخفيف الديون والعبء، وإطلاق مسار جديد للمشاورات عند تقاطع الديون والمناخ والتنمية، وتوفير فرصة دبلوماسية للتوافق مع استخدام مؤشرات الأداء الرئيسية لإصدارات الديون، وتشجيع وجود استثمارات إضافية مستدامة وخضراء، والتصدى للتحديات البيئية، ودعم النمو الأخضر، بينما لا ينوى التحالف أن يكون منصة لجهود إعادة تمويل الديون.

11 الاستجابات المناخية لاستدامة السلام «CRSP»

تعد هذه المبادرة الأولى من نوعها فى ربط التغيرات المناخية بالسلام واستدامته فى المجتمعات، وتهدف لضمان مساهمة الاستجابات المناخية المتكاملة فى السلام والتنمية المستدامين، وتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠ وأجندة ٢٠٦٣: «إفريقيا التى نريدها»، وتنفيذ مبادرة «إسكات البنادق فى إفريقيا»، واستراتيجية وخطة عمل التنمية القادرة على الصمود وتغير المناخ فى إفريقيا «٢٠٢٢-٢٠٣٢»، وتعزيز التكيف مع المناخ، وبناء السلام والحفاظ عليه عبر النظم الغذائية المقاومة للمناخ، وتقديم حلول دائمة للعلاقة بين المناخ والنزوح، وتسريع التمويل المناخى من أجل استدامة السلام.

وتعمل المبادرة على تسريع التمويل المخصص للمناخ، وتعزيز القدرات الإفريقية على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية من خلال بناء القدرات المستهدفة، ودمج احتياجات النساء والشباب والمجتمعات فى المواقف الضعيفة.

12 التحول العادل للطاقة

تهدف لتيسير الدعم التقنى الذى يجعل تحولات الطاقة العادلة مجدية ماليًا، وتأمين الوصول لها بحلول عام ٢٠٢٧ لما لا يقل عن ٣٠٠ مليون إفريقى، والانتقال نحو الطهى النظيف، والتحول للطاقة الخضراء، وزيادة حصة توليد الكهرباء المتجددة بنسبة ٢٥ نقطة مئوية بحلول عام ٢٠٢٧. كما تهدف لتيسير الحصول على قطاع طاقة يعتمد على مصادر متجددة بحلول عام ٢٠٣٦، وتعزيز النهج الشامل للطاقة، وتسهيل الوصول إلى التكنولوجيات الجديدة والحلول المبتكرة ونقلها وتطبيقها وتطويرها، وتسخير الإمكانات والفرص المتاحة لإفريقيا لتوسيع قدرتها على إنتاج الطاقة المنخفضة الكربون والمتجددة.

13 تقليل تكلفة الاقتراض الأخضر والمستدام

تهدف إلى تلبية الحاجة لزيادة الاستثمار فى التكيف مع تغير المناخ، والتخفيف من آثاره، ومن الخسائر والأضرار، عبر تقديم المنح والتمويل المنخفض التكلفة من خلال بنوك التنمية متعددة الأطراف، كمسألة تتعلق بالعدالة والمساواة، وسد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة، وتجاوز هدف تمويل المناخ البالغ ١٠٠ مليار دولار، وبناء تمويل أعمق ومرونة مستدامة للدول الإفريقية، وتدشين مركز ديون سيادى مستدام، وبناء القدرات للدول النامية للوصول بشكل موثوق إلى أسواق السندات الخضراء.

14 أولويات المرأة الإفريقية للتكيف مع المناخ «AWCAP»

تهدف لزيادة التعاون بين الدول الإفريقية، عبر إنشاء رابطة تضم رؤساء الآليات النسائية والوزيرات ووزراء البيئة المعنيين، وتعزيز الهياكل والأطر القائمة، وتوفير تقنيات المعلومات المناخية وجمع البيانات، وتبادل الخبرات، ودمج المرأة فى إدارة مواجهة تغير المناخ، وتعزيز الالتزامات بالاستثمار فى المرأة، وبرامج بناء القدرات لدعمها فى مختلف المستويات، ودعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التى تقودها النساء، وتعزيز وصول المرأة إلى الدعم المالى وبناء قدراتها لإعداد مشاريع مناخية قابلة للاستثمار. وتعمل على الاستفادة من الشراكات القائمة بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز نماذج التحول المؤسسى داخل شركات القطاع الخاص العاملة فى المجالات ذات الصلة، لضمان المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وتعزيز سياسات وتدابير الحماية الاجتماعية التى تراعى الفوارق بين الجنسين.

15 أصدقاء تخضير خطط الاستثمار الوطنية

تهدف لزيادة حصة المشاريع الخضراء فى خطط الاستثمارات الوطنية إلى ٣٠٪ على الأقل بحلول عام ٢٠٣٠، مع تطوير مراقبة تخصيص الموارد العامة للمشاريع الحساسة للمناخ وتقييم تأثيرها، وإنشاء «مركز لبناء القدرات» و«منصة لتبادل المعرفة»، لأعضاء وأصدقاء المبادرة. كما تهدف لتبادل أفضل للممارسات والدروس المستفادة بشأن تخضير خطط الاستثمار الوطنية، وتطوير الأدوات والمنهجيات التى تدعم تلك الجهود، وتطوير القدرات للدول الأعضاء وأصدقاء المبادرة، من خلال تنظيم ورش العمل والندوات عبر الإنترنت وبرامج التبادل.