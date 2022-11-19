«الأرثوذكسية» تحيي ذكرى اجتماع مجمع بروما بسبب عيد الغطاس والصوم الكبير

تحيي الكنيسة الأرثوذكسية اليوم ذكري اجتماع مجمع بروما بسبب عيد الغطاس والصوم الكبير.

ووفقًا لكتاب “السنكسار” الكنسي، في مثل هذا اليوم اجتمع مجمع مقدس برومية في أيام فكتور بابا رومية وديمتريوس بابا الإسكندرية وسبب انعقاد هذا المجمع إن المسيحيين كانوا يحتفلون بعيد الغطاس ثم يصومون ابتداء من اليوم الذي يليه، ويفطرون في اليوم الثاني والعشرين من شهر أمشير وبعد أيام يصومون أسبوع الآلام ثم يعيدون عيد القيامة المجيد.

وتابع: “ولما قدم القديس ديمتريوس بطريركًا على كرسي الإسكندرية، أنار الله عقله بالنعمة الإلهية، فقرًا كتب الكنيسة وشرح أكثرها، ووضع قواعد حساب الأصوام والأعياد المتنقلة التي نحتفل بها إلى وقتنا الحاضر”.

واختتم: “وأرسل نسخاً منها إلى الأب فكتور بطريرك رومية والأب مكسيموس بطريرك إنطاكية والأب أغابيوس أسقف أورشليم، ولما وصلت هذه الرسالة إلى الأب فكتور قراها فاستحسنها كثيرًا وجمع أربعة عشر عالمًا من أساقفة كرسيه وجماعة من علماء القسوس، فحصوها فاقروها ونشروها في جميع بلادهم، وبذلك ترتب الصوم المقدس والفصح المجيد كما هو الآن في كنيستنا القبطية الأرثوذكسية”.