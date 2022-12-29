«خادم المقهى البرازيلى».. كيف أصبح «بيليه» أعظم لاعب كرة فى التاريخ؟

غيّب الموت أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه الحائز على رقم قياسي في 3 بطولات لكأس العالم، الخميس، عن عمر ناهز 82 عامًا.

الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يصف بيليه بأنّه هو اللاعب الأعظم في العالم، وهو أفضل من لمس كرة القدم. وفي الحقيقة لم يكن هذا التصريح مبالغا فيه، فالأرقام القياسية التي حققها اللاعب البرازيلي تؤكد ذلك.

وفي هذه السطور نستعرض مسيرة أعظم الموهوبين في كرة القدم على مستوى العالم.

الميلاد

في 23 أكتوبر 1940 ولد «بيليه» إديسون ارانتيس دونا سيمنتو في تريس كاركوس بالبرازيل، لأسرة فقيرة، وكان والده لاعب كره قدم مغمورا وسماه باسم «إديسون» محبة في مخترع المصباح.

كان الطفل «إديسون» يعشق حارس مرمى يدعى «جاما بيليه»، ويقول إنه لا يعرف معنى الاسم لأنه ليس له معنى محدد في اللغة البرتغالية.

من رحم الفقر تولد الموهبة

عاش «بيليه» حياة الفقر وقت طفولته في قرية باورو بولاية ساو باولو، وكان والده لا يقدر على شراء كرة قدم له رغم أنه كان موهوبا.

كان «بيليه» يلعب في الشارع بكرة يصنعها من الجورب (شراب) ولما اشتد عوده قليلا عمل خادما في المقاهي حتى يتمكن من شراء كرة قدم ويساعد والده في النفقات.

كانت موهبة «بيليه» تدفعه لممارسة اللعبة، فالتحق بالصالات الرياضية في ساوباولو، وانضم لفريق يسمى «راديوم»، وحصل وهو فى الرابعة عشر من عمره على لقب هداف الفريق بواقع 15 هدفا.

احتراف كرة القدم

في الـ15 من عمره التحق بنادي سانتوس البرازيلي، وقال مدرب الفريق وقتها: «سيكون بيليه هو أفضل لاعب كرة قدم في العالم»، وبالفعل تحققت توقعاته.

بعد عام واحد من انضمامه لـ«سانتوس»، أصبح هداف الدوري البرازيلي، وهو في الـ16 من عمره وانضم لمنتخب البرازيل.

بيليه من المحلية إلى العالمية

انضم «بيليه» إلى فريق بلاده في كأس العالم 1958 وكان عمره 17 عاما، ليكون أصغر لاعب في التاريخ يلعب بكأس العالم في هذا العمر، والمدهش أنه كان مميزا وسط الكبار وحقق رقما قياسيا لم يكسره أي لاعب آخر حتى يومنا هذا.

لعب بيليه مباراته الأولى في كأس العالم أمام الاتحاد السوفيتي، حيث كانت المباراة الثالثة في الجولة الأولى للفريق، وصنع هدفا في هذه المباراة.

وفى المباراة التالية أمام المنتخب الفرنسي أحرز بيليه هاترك، ليكون أصغر لاعب في التاريخ يحقق هذا الرقم، ولم يكتف بيليه وهو في السابعة عشر بذلك بل أحرز هدفين في المباراة النهائية لكأس العالم بين البرازيل والسويد التي انتهت بفوز البرازيل بخمسة أهداف مقابل هدفين، ليحقق بيليه رقما قياسيا جديدا كأصغر لاعب في التاريخ يلعب نهائي كأس العالم ويحرز هدفين، ليحصل على لقب أفصل لاعب شاب في البطولة وتحصل البرازيل على البطولة.

زلزال بيليه

بعد كل هذه النجاحات انهالت العروض على اللاعب من الأندية الأوروبية مثل ريال مدريد ويوفنتوس ومانشستر يونايتد، غير أن رئيس نادى سانتوس رفض بل ومزق العقد الذي وقعه بيليه لنادي إنتر ميلان بسبب غضب جماهير نادي سانتوس، وفي عام 1961 أعلنت حكومة البرازيل أن بيليه كنز وطني رسمي لا يمكن التفريط به أو السماح بانتقاله خارج البلاد، ليبقى في سانتوس، ويحرم من الاحتراف في أكبر أندية العالم.

كأس العالم 1962

في المباراة الأولى بين البرازيل والمكسيك بكأس العالم المقام في تشيلي 1962 صنع بيليه الهدف الأول وأحرز الهدف الثاني، ولكن لسوء حظ الجماهير المتشوقة لبيليه أصيب في المباراة الثالثة أمام تشيكوسلوفاكيا ولم يلعب ما تبقى من مباريات، لكنه ظل محتفظا بلقب اللاعب الأول على مستوى العالم، وحصلت البرازيل على لقب كأس العالم للمرة الثانية.

كأس العالم 1966

لم يكن منتخب البرازيل حامل اللقب في هذه النسخة من كأس العالم مميزا كعادته وخرج من الدور الأول، لكن بيليه سجل رقما قياسيا جديدا بعد أن أحرز هدفا من ركلة حرة مباشرة أمام منتخب بلغاريا، ليكون اللاعب الوحيد الذي سجل أهدافا في 3 نسخ متتالية بكأس العالم.

كأس العالم 1970

في تصفيات كأس العالم 1970 أحرز بيليه 6 أهداف جعلت البرازيل ضمن الفرق الـ16 المنضمة لكأس العالم في الأرجنتين.

وحصلت البرازيل بفضل بيليه ورفاقه على كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخها، كما حصل بيليه على لقب أفضل لاعب في العالم بعد أن أحرز 4 أهداف في هذه النسخة، منها هدف في النهائي.

إنجازات بيليه وأرقامه القياسية

لقد استطاع «بيليه» أن يحقق أرقاما قياسية لم يتمكن لاعب آخر من كسرها حتى الآن.

دوليًا

توج بلقب كأس العالم 3 مرات (1958/ 1962/ 1970).

محليًا

حصد بيليه 52 بطولة مع فريق سانتوس البرازيلي، وتوج بـ10 ألقاب لبطولة باولستا و4 بطولات لريو ساو باولو.

وحصد بطولة الدوري مرتين.

توج بلقب لاعب القرن 1999 ويعتبر أفضل هداف في الدوريات المحلية برصيد 541 هدفا.

حصل على لقب رياضي القرن من اللجنة الأوليمبية، وهو اللاعب الوحيد الذي حصد 3 بطولات لكأس العالم.

اللاعب التاريخي للبرازيل والهداف الأول برصيد 77 هدفا، وهو أصغر لاعب شارك في نهائي كأس العالم وسجل أهدافا.

أكثر لاعب سجل أهدافا في العالم، حيث أحرز 1281 هدفا في 1363 مباراة.

بيليه والسياسة

لم يكن بيليه مجرد لاعب كرة قدم بالنسبة للبرازيل بل كان بطلا قوميا، حيث ساهم في حصول بلاده على كأس العالم 3 مرات.

قاد بيليه العديد من المبادرات السياسية لتحسين ظروف المعيشة في بلاده، كما تولى منصب وزير الرياضة، وساهم في عقد هدنة لإيقاف الحرب الأهلية في نيجيريا 1969.