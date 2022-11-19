معركة إيمان.. استمرت عقودًا ضد العنصرية في صناعة الأزياء (صور)

على الرغم من تعليمها الجامعي وقدرتها على التحدث بخمس لغات، وبعد مسيرة مهنية رائعة دامت نصف قرن تقريبًا، تتحدث عارضة الأزياء الشهيرة ورائدة الأعمال إيمان محمد عبد المجيد صومالية الجنسية، عن التحيز وعدم المساواة التي واجهتها خلال فترة وجودها على المنصة الخاصة بعرض الأزياء، ففي عام 1975 تم تعيين إيمان كموديل من قبل المصور الفوتوغرافي الأمريكي بيتر بييرد لتنتقل لاحقاً للإقامة في الولايات المتحدة، وكان أول تصوير لأزياء لها من قبل مجلة فوج.

وتحملت إيمان، البالغة من العمر 67 عامًا، الكثير خلال مسيرتها المهنية الهائلة في عرض الأزياء: الأغطية (الماكياج) التي جعلت وجهها يبدو رماديًا ، وفناني الماكياج الذين ادعوا عدم امتلاكهم للمكياج المناسب لها، والمنافسات المصنعة مع عارضات الأزياء السود الأخرى وفجوة تاريخية في الرواتب سببها لونها فقط.

وناقشت إيمان عارضة الأزياء التي هيمنت على صناعة الأزياء في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، في مقابلة أجريت معها مؤخرًا أحداث التحيز والعنصرية التي مرت بها خلال حياتها المهنية الرائدة والرائعة التى من خلالها ذهبت للعديد من البلدان أمريكا وكينيا وغيرها، من صورها وجود تباين في الأجور بين عارضات الأزياء السود والعارضات البيض.

وتقول في إحدى المقابلات: إنها رفضت عدة وظائف لأنها عرضت عليها أجرًا أقل من نظرائها البيض، رفضت قبول عذر الوضع الراهن الذي كان شائعًا في ذلك الوقت.

وقالت إنها أخبرت المسؤولين عن الأجور وقتها: "أريد أن أتقاضى أجرًا مقابل الخدمات المقدمة ، مما يعني ببساطة ، أنني أريد أن أتقاضى أجرًا مقابل نفس الوظيفة التي تقوم بها". بعد ثلاثة أشهر ، اتصلوا بها مرة أخرى ، وعرضوا عليها السعر الذي طلبته.

ولا تزال إيمان ، رمزًا للأناقة ، كما يتضح من ظهورها في 2021 Met Gala.

ولدت إيمان محمد عبد المجيد، وهي وأرملة الموسيقار الراحل ديفيد بوي - التي أنجبت منه ابنتها، ليكسي .

اليوم ، إيمان هي تجسيد لامرأة ناجحة تمكنت من التغلب على التحيزات العنصرية والمهينة التي واجهتها، ومن الواضح أن الكفاح من أجل العدالة الذي بدأته إيمان منذ عقود لا يزال أمامه طريق طويل لنقطعه.