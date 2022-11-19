لا تتجاهلها.. أبرز علامات الصدمة عند الأطفال

يمكن أن تتخذ علامات الصدمة وأعراضها عند الأطفال الصغار أشكالًا عديدة، من الأهمية بمكان أن تعرف متى قد تحتاج إلى طلب مساعدة الخبراء بينما لا تزال تحاول تهدئة طفلك الصغير وإراحته.

وهناك بعض الأطفال أكثر عرضة لتحمل الألم المزمن، يشمل هؤلاء الأطفال أولئك الذين عانوا من فقدان صديق مقرب وأولئك الذين تلقوا أخبارًا مؤلمة حقًا عن حادثة أو خسارة، من الأهمية بمكان أن تعرف متى قد تحتاج إلى طلب مساعدة الخبراء بينما لا تزال تحاول تهدئة طفلك الصغير وإراحته.

ويتجاهل العديد من الآباء علامات الصدمة عند الأطفال ويسمحون لأطفالهم أن يطورها بدلاً من معالجتها، فالأطفال يستحقون العيش في بيئة تؤخذ فيها مخاوفهم على محمل الجد، ومن هنا يجب على كلا الوالدين التعامل مع المخاوف التي تخص أطفالهم بكل جدية وعزم على حلها بطريقة سليمة.

وفقًا لموقع «hindustantimes» هناك بعض العلامات الواضحة التي تدل على أن طفلك قد يكون تعرض لصدمة ومنها: