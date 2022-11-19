السبت 19 نوفمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

لا تتجاهلها.. أبرز علامات الصدمة عند الأطفال

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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يمكن أن تتخذ علامات الصدمة وأعراضها عند الأطفال الصغار أشكالًا عديدة، من الأهمية بمكان أن تعرف متى قد تحتاج إلى طلب مساعدة الخبراء بينما لا تزال تحاول تهدئة طفلك الصغير وإراحته.

وهناك بعض الأطفال أكثر عرضة لتحمل الألم المزمن، يشمل هؤلاء الأطفال أولئك الذين عانوا من فقدان صديق مقرب وأولئك الذين تلقوا أخبارًا مؤلمة حقًا عن حادثة أو خسارة، من الأهمية بمكان أن تعرف متى قد تحتاج إلى طلب مساعدة الخبراء بينما لا تزال تحاول تهدئة طفلك الصغير وإراحته.

ويتجاهل العديد من الآباء علامات الصدمة عند الأطفال ويسمحون لأطفالهم أن يطورها بدلاً من معالجتها، فالأطفال يستحقون العيش في بيئة تؤخذ فيها مخاوفهم على محمل الجد، ومن هنا يجب على كلا الوالدين التعامل مع المخاوف التي تخص أطفالهم بكل جدية وعزم على حلها بطريقة سليمة.

وفقًا لموقع «hindustantimes» هناك بعض العلامات الواضحة التي تدل على أن طفلك قد يكون تعرض لصدمة ومنها: 

  • قلق الانفصال المستمر ورفض الذهاب إلى المدرسة أو النوم بدون والديهم.
  • الانحدار العمري: يعود سلوكهم إلى ما كان عليه في سن مبكرة، بما في ذلك سلوك طفل صغير.
  • الطفل متقلب ويتفاعل بقوة (صراخ / صراخ) حتى عند المنبهات العادية.
  • إعادة تمثيل صدماتهم أثناء اللعب أو تمثيلها من خلال الفن أو الكتابة.
  • صعوبة النوم والتبول اللاإرادي والكوابيس المستمرة والمخاوف المشلولة (من الأشباح والوحوش والظلام والموت وما إلى ذلك).
  • السعي دائمًا للحصول على إذن وموافقة من البالغين حتى. أشياء غير ضارة خوفا من فعل شيء خاطئ.
  • فرط الحساسية للمس والصوت (مثل خطى الوالدين في القاعة) والحالات المزاجية للآخرين.
  • أن تصبح هادئًا بشكل غير طبيعي وتنأى بنفسها عن الآخرين عندما لم يكونوا على هذا النحو من قبل.
العلامات الواضحة على أن طفلك تهدئة طفلك الصغير علامات الصدمة وأعراضها علامات الصدمة وأعراضها عند الأطفال الأطفال الصغار أشكال ا عديدة قلق الانفصال المستمر

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