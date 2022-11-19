السبت 19 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تحرك من البيت الأبيض بعد إغلاق إيلون ماسك جميع مكاتب تويتر

إيلون ماسك
إيلون ماسك
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أعلن مسؤول الأمن القومي في البيت الأبيض  جون كيربي، أنه على لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة مراجعة مسألة استحواذ الملياردير إيلون ماسك على شركة "تويتر".

 

وقال كيربي في تصريحات صحفية "لن أتحدث عن هذا الأمر.. فهو يتوقف على لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة فيما إذا كان سيكون هناك أي تحقيقات".

 

وأشار المسؤول الأمريكي إلى إحالة القضية إلى اللجنة المختصة، موضحا أنها ليست من اختصاص البيت الأبيض.

 

وكانت تقارير أمريكية ذكرت أن البيت الأبيض كان يبحث ما إذا كان ينبغي التدقيق في معاملات ماسك للتأكد من امتثالها لمعايير الأمن القومي.

 

يأتي ذلك بعدما أخبرت منصة "تويتر" للتواصل الاجتماعي موظفيها، بإغلاق جميع مكاتب الشركة مؤقتا، على أن تفتح الشركة أبوابها يوم الاثنين 21 نوفمبر.

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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