وزارة الصحة تحسم قانون زراعة الأعضاء

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، إن الوزارة حسمت قانون زراعة الأعضاء، مؤكدا الالتزام بتطبيق هذا القانون ونشر الوعي المجتمعي لهذا الملف.





وأضاف “عبد الغفار”، خلال المؤتمر التأسيسي للجمعية المصرية لـزراعة الكبد، أن مصر من الدول الرائدة في مجال الطب وبالتالي يجب أن تكون في الريادة في كافة الملفات الصحية والطبية بما في ذلك زراعة الأعضاء.





وأوضح أنه بالتوازي مع إنشاء مركز زراعة الأعضاء هناك عمل علي أرض الواقع من ميكنة ووضع آليات الزراعة وغيرها من الإجراءات الاستباقية.



وأكد عدد من نائبات لجنة الصحة بالبرلمان أن التعديلات الجديدة لابد أن تراعي نشر الوعي والطمأنينة في نفوس المواطنين لإقناعهم بأن الأمر بمثابة صدقة لإنقاذ حياة مريض آخر وإعطائه الحق في الحياة.



وأشار إلى أن اللجنة عند المناقشة ستعمل جاهدة على إضافة التبرع بالأعضاء في خانة ضمن خانات الرقم القومي لإعطاء فرصة للأشخاص بالموافقة من عدمه دون إجبارهم.