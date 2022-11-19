الكونغو الديمقراطى.. عودة الاشتباكات قبل محادثات السلام

تواصلت الاشتباكات بين جيش الكونغو الديمقراطي ومتمردي حركة "إم 23"، الجمعة، على جبهات عدة شرقي البلاد، قبل جولة جديدة من محادثات السلام متوقعة الأسبوع المقبل في نيروبي، حسب مصادر متطابقة.

وأكد مصدر أمني، أن جبهة كيبومبا الواقعة على بعد نحو 20 كيلومترًا شمالي العاصمة الإقليمية جوما، شهدت جمودًا الجمعة بعد معارك عنيفة بين الطرفين الخميس، لكن حدثت مواجهات في الأجزاء الشرقية والغربية من المنطقة التي احتلتها حركة "إم 23" في إقليم روتشورو، حيث تسيطر على نحو الربع الجنوبي الشرقي على الحدود مع رواندا وأوغندا.

وقال مصدر إداري: "اندلعت اشتباكات الجمعة في منطقة تونجو" غربًا في اتجاه إقليم ماسيسي.

وشرقًا، أكد أحد سكان بلدة نيابانيرا الواقعة على بعد 40 كيلومترًا من الحدود الأوغندية "وجود إطلاق نار كثيف".

وقال مصدر عسكري في المنطقة نفسها: "لم يتوقف إطلاق النار. العدو يريد احتلال مساحة أكبر قبل الحادي والعشرين من الشهر الجاري".