السبت 19 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بعد قرار «تعيين مستشار خاص».. ترامب يندد والبيت الأبيض يتبرأ

ترامب
ترامب
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أعلن وزير العدل الأمريكي ميريك جارلاند، الجمعة، أنه عيّن جاك سميث، وهو مدع عام مختص بجرائم الحرب، للعمل كمستشار خاص للإشراف على تحقيقات الوزارة بشأن الرئيس السابق دونالد ترامب، بما في ذلك طريقة تعامله مع الوثائق الحساسة والأحداث التي أعقبت انتخابات 2020.

وجاء إعلان جارلاند بعد 3 أيام من إعلان ترامب، الجمهوري، أنه سيرشح نفسه للرئاسة مرة أخرى عام 2024.

وقال جارلاند إن ترشيح ترامب، وكذلك نية الرئيس الديمقراطي جو بايدن المعلنة للترشح لولاية جديدة، جعلت تعيين مستشار خاص أمرًا ضروريًا.

وذكر وزير العدل، أن سميث سيشرف على التحقيق في طريقة تعامل ترامب مع الوثائق الحكومية بعد مغادرته البيت الأبيض العام الماضي، والتحقيق في محاولات التدخل في انتقال السلطة بعد انتخابات 2020.

وقال جارلاند في مؤتمر صحفي: "تعيين مستشار خاص في هذا الوقت هو الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله".

وسميث سياسي مستقل، وهو رئيس هيئة الادعاء بالمحكمة الخاصة في لاهاي، المكلفة بنظر جرائم الحرب في كوسوفو، إلا أن تعيينه أثار جدلًا.

فقد ندد ترامب، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، بالتعيين "السياسي" و"غير العادل" لمدع مستقل في التحقيقات التي تطاله.

وانتقد الملياردير الجمهوري ما اعتبره "أسوأ تسييس للعدالة" في التاريخ الأمريكي، مؤكدًا أنه لن يشارك في التحقيقات، وقال: "إنه أمر مخز، يفعلون ذلك فقط لأنني في طليعة الاستطلاعات".

وفي المقابل، أعلن البيت الأبيض، أن بايدن لم يتلق إخطارًا مسبقًا بتعيين مدع مستقل للتحقيق مع ترامب.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير: "لم يكن الرئيس على علم، ولم نكن نعلم، ولم نتلق إخطارًا مسبقًا" بتعيين سميث.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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