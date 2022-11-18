السبت 19 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على أحد الأشخاص بـ15 مايو

الداخ
الداخ
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كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله أحد المواقع الإخبارية تحت عنوان “سرقة فى نص الليل - عصابة تتعدى على شاب فى 15 مايو وأصابوه بعاهة مستديمة” .

وتبين من الفحص أنه بتاريخ 15 نوفمبر الجاري، تبلغ لقسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة بحدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول "طالب"- طرف ثان "طالبين" بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال تعدى خلالها الطرف الثانى على الطرف الأول بالضرب وسرقة هاتفه المحمول مما أدى لإصابته بكدمة بالوجه.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف وضبط طرفى المشاجرة والهاتف المسروق، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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