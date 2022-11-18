السبت 19 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الداخلية: ضبط منظمى إحدى الفعاليات الاستعراضية بالدراجات النارية

الداخلية
الداخلية
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كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تداولته إحدى الصفحات التابعة لإحدى الشركات بقيام مجموعة من الشباب بتنظيم فعاليات استعراض بالدراجات النارية بدائرة قسم شرطة الدقى بمحافظة الجيزة.

وتابعت في بيان لها، أنه بالفحص تبين قيام “شخصين - مقيمان بمحافظة الجيزة” بتنظيم الاستعراض والترويج له عبر الصفحة "بدون تنسيق مع الجهات المعنية" وتبين تواجد عدد من الدراجات النارية.

وبتقنين الإجراءات أمكن ضبط 25 دراجة نارية بالمكان ومالكيها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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الداخلية: ضبط منظمى إحدى الفعاليات الاستعراضية بالدراجات النارية

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