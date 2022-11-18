الداخلية: ضبط منظمى إحدى الفعاليات الاستعراضية بالدراجات النارية

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تداولته إحدى الصفحات التابعة لإحدى الشركات بقيام مجموعة من الشباب بتنظيم فعاليات استعراض بالدراجات النارية بدائرة قسم شرطة الدقى بمحافظة الجيزة.

وتابعت في بيان لها، أنه بالفحص تبين قيام “شخصين - مقيمان بمحافظة الجيزة” بتنظيم الاستعراض والترويج له عبر الصفحة "بدون تنسيق مع الجهات المعنية" وتبين تواجد عدد من الدراجات النارية.

وبتقنين الإجراءات أمكن ضبط 25 دراجة نارية بالمكان ومالكيها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.