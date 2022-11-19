السبت 19 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

مواعيد الصلاة اليوم السبت 19 نوفمبر 2022 فى محافظات مصر

مواعيد الصلاة اليوم
مواعيد الصلاة اليوم
ads

يُقدم "الدستور" خدمة مواعيد الصلاة اليوم السبت 19 نوفمبر 2022 حيث يبدأ اليوم بـ صلاة الفجر لما لها من ثواب عظيم سنذكره فيما يلي بعد معرفة مواقيت الصلوات الخمس اليوم.

 

مواعيد الصلاة اليوم في القاهرة 

مواقيت الصلاة اليوم السبت 19 نوفمبر 2022 الموافق هجري ٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٤ في القاهرة:

موعد أذان الفجر: 4:53 ص

موعد أذان الظهر: 11:40 ص

موعد أذان العصر: 2:37 م

موعد أذان المغرب: 4:57 م

موعد أذان العشاء: 6:18 م

 

مواعيد الصلاة اليوم في الإسكندرية

مواقيت الصلاة اليوم السبت 19 نوفمبر 2022 الموافق هجري ٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٤ في الإسكندرية:

موعد أذان الفجر: 5:00 ص

موعد أذان الظهر: 11:46 ص

موعد أذان العصر: 2:41 م

موعد أذان المغرب: 5:00 م

موعد أذان العشاء: 6:22 م

من القرآن الكريم والسنة النبوية.. أفضل أدعية تسهيل الرزق وسد الديون

أفضل أدعية قيام الليل الواردة بالقرآن الكريم والسنة النبوية

مواعيد الصلاة اليوم في أسيوط

مواقيت الصلاة اليوم السبت 19 نوفمبر 2022 الموافق هجري ٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٤ في أسيوط:

موعد أذان الفجر: 4:52 ص

موعد أذان الظهر: 11:42 ص

موعد أذان العصر: 2:43 م

موعد أذان المغرب: 5:04 م

موعد أذان العشاء: 6:23 م

 

مواعيد الصلاة اليوم في الجيزة

مواقيت الصلاة اليوم السبت 19 نوفمبر 2022 الموافق هجري ٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٤ في الجيزة:

موعد أذان الفجر: 4:55 ص

موعد أذان الظهر: 11:42 ص

موعد أذان العصر: 2:38 م

موعد أذان المغرب: 4:58 م

موعد أذان العشاء: 6:19 م

 

مواعيد الصلاة اليوم في أسوان

مواقيت الصلاة اليوم السبت 19 نوفمبر 2022 الموافق هجري ٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٤ في أسوان:

موعد أذان الفجر: 5:17 ص

موعد أذان الظهر: 12:10 م

موعد أذان العصر: 3:16 م

موعد أذان المغرب: 5:37 م

موعد أذان العشاء: 6:54 م

 

مواعيد الصلاة اليوم في الأقصر

مواقيت الصلاة اليوم السبت 19 نوفمبر 2022 الموافق هجري ٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٤ في الأقصر:

موعد أذان الفجر: 4:43 ص

موعد أذان الظهر: 11:35 ص

موعد أذان العصر: 2:39 م

موعد أذان المغرب: 4:59 م

موعد أذان العشاء: 6:17 م

مواعيد الصلاة موعد أذان الفجر مواقيت الصلاة موعد آذان الظهر موعد آذان العصر موعد أذان المغرب موعد اذان العشاء

رئيس التحرير

وائل لطفي

من زرع حصد

الأكثر قراءة

تردد قناة أبو ظبي الرياضية الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا الودية

وكيل مجلس الشيوخ: مؤتمر المناخ أثبت ريادة مصر فى التحول الأخضر

رئيسة الحكومة التونسية تدعو التونسيين بالخارج لمساندة بلدهم

حظك اليوم لمواليد الأبراج المائية السبت 19 نوفمبر 2022

قارئة التاروت تكشف أسرار الكاتب مدحت العدل

زيلينسكى: القوات الأوكرانية تصد 100 هجوم فى دونيتسك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

السؤال والسعى وراء الجهل الواعى

ماجد حبته

زراعة الكبد.. طفرة قريبة

د هند جاد

ذعر العقلية الذكورية.. عندما تحكم المرأة العالم

د. محمد عفيفي

السينما والشخصية المصرية

ماجد حبته

مناخ بالى.. وقمة المناخ

حسين دعسة

«سر الدهشة» والعلاقات الأردنية- السويدية: ثمرة رؤية ملكية مشتركة

محمد العسيري

سياحة الزيتون.. سكة جديدة

نبيل عبدالفتاح

مدخل لتحديث الثقافة المصرية «٣-٣»

صور

هنا العلمين

ندوة لبلبة فى مهرجان القاهرة السينمائى

نجوم وأبطال الفيلم المغربي جلال الدين يتألقون على ريد كاربت مهرجان القاهرة السينمائي

محطة تل أبيب

المزيد

هآرتس: إسرائيل قدمت مساعدات لأوكرانيا بملايين الدولارات

مسئول إسرائيلى: استهداف سفينة قبالة عمان استفزاز إيرانى

جيروزاليم بوست: تحقيقات «FBI» بشأن استشهاد شيرين أبوعاقلة تثير ذعر إسرائيل