مواعيد الصلاة اليوم السبت 19 نوفمبر 2022 فى محافظات مصر

يُقدم "الدستور" خدمة مواعيد الصلاة اليوم السبت 19 نوفمبر 2022 حيث يبدأ اليوم بـ صلاة الفجر لما لها من ثواب عظيم سنذكره فيما يلي بعد معرفة مواقيت الصلوات الخمس اليوم.

مواعيد الصلاة اليوم في القاهرة

مواقيت الصلاة اليوم السبت 19 نوفمبر 2022 الموافق هجري ٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٤ في القاهرة:

موعد أذان الفجر: 4:53 ص

موعد أذان الظهر: 11:40 ص

موعد أذان العصر: 2:37 م

موعد أذان المغرب: 4:57 م

موعد أذان العشاء: 6:18 م

مواعيد الصلاة اليوم في الإسكندرية

مواقيت الصلاة اليوم السبت 19 نوفمبر 2022 الموافق هجري ٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٤ في الإسكندرية:

موعد أذان الفجر: 5:00 ص

موعد أذان الظهر: 11:46 ص

موعد أذان العصر: 2:41 م

موعد أذان المغرب: 5:00 م

موعد أذان العشاء: 6:22 م

مواعيد الصلاة اليوم في أسيوط

مواقيت الصلاة اليوم السبت 19 نوفمبر 2022 الموافق هجري ٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٤ في أسيوط:

موعد أذان الفجر: 4:52 ص

موعد أذان الظهر: 11:42 ص

موعد أذان العصر: 2:43 م

موعد أذان المغرب: 5:04 م

موعد أذان العشاء: 6:23 م

مواعيد الصلاة اليوم في الجيزة

مواقيت الصلاة اليوم السبت 19 نوفمبر 2022 الموافق هجري ٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٤ في الجيزة:

موعد أذان الفجر: 4:55 ص

موعد أذان الظهر: 11:42 ص

موعد أذان العصر: 2:38 م

موعد أذان المغرب: 4:58 م

موعد أذان العشاء: 6:19 م

مواعيد الصلاة اليوم في أسوان

مواقيت الصلاة اليوم السبت 19 نوفمبر 2022 الموافق هجري ٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٤ في أسوان:

موعد أذان الفجر: 5:17 ص

موعد أذان الظهر: 12:10 م

موعد أذان العصر: 3:16 م

موعد أذان المغرب: 5:37 م

موعد أذان العشاء: 6:54 م

مواعيد الصلاة اليوم في الأقصر

مواقيت الصلاة اليوم السبت 19 نوفمبر 2022 الموافق هجري ٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٤ في الأقصر:

موعد أذان الفجر: 4:43 ص

موعد أذان الظهر: 11:35 ص

موعد أذان العصر: 2:39 م

موعد أذان المغرب: 4:59 م

موعد أذان العشاء: 6:17 م