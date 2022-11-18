الجمعة 18 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المفوضية الأوروبية تُحذر: «إيران وروسيا يتعاونان لتهديد النظام العالمى»

أورسولا فون دير لاين
أورسولا فون دير لاين
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حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الجمعة، من أن "انتشار الأسلحة" الإيرانية يشكّل تهديدا لأوروبا وليس فقط للشرق الاوسط وحده، ملمحة إلى ضرورة فرض مزيد من العقوبات عليها.

جاء ذلك في كلمة لها بمنتدى "حوار المنامة" الذي انطلق اليوم الجمعة، في دورته الـ18 بمشاركة أكثر من 20 وزيرا للخارجية والدفاع من حول العالم.

وقالت فون دير لايين: إن طهران تتعاون مع روسيا لتقويض "نظامنا العالمي".

وأوضحت أن "العديد من دول الخليج تحذر منذ سنوات من خطر قيام إيران بتزويد الدول المارقة في جميع أنحاء العالم بطائرات بدون طيار".

وتابعت المسؤولة في الاتحاد الأوروبي: "لقد استغرقنا وقتًا طويلاً لفهم حقيقة بسيطة للغاية وهي أنه بينما نعمل على منع إيران من تطوير أسلحة نووية، يجب علينا أيضًا التركيز على الأشكال الأخرى لتطوير ونشر الأسلحة، من الطائرات بدون طيار إلى الصواريخ البالستية".

وحذّرت فون دير لايين "أنها خطر أمني ليس فقط على الشرق الاوسط ولكن علينا جميعا".

مزيد من العقوبات الأوروبية

وفرض الاتحاد الأوروبي الاثنين عقوبات على أكثر من 30 من كبار المسؤولين والمنظمات الإيرانية بسبب حملة القمع المستمرة ضد المتظاهرين في الجمهورية الإسلامية وتزويد روسيا بطائرات مسيرة.

وحذرت طهران من رد "متناسب وحازم" على الاتحاد الأوروبي بشأن العقوبات الموسعة.

لكن فون دير لايين ألمحت إلى مزيد من العقوبات ضد إيران التي تشهد احتجاجات منذ أسابيع، قائلة: "نحن ننسق مع الشركاء والحلفاء لاتخاذ مزيد من العقوبات ضد إيران ردًا على انتشار الطائرات الإيرانية بدون طيار".

أقرت إيران بأنها أرسلت طائرات بدون طيار إلى روسيا لكنها أصرت على أنها زودت حليفتها بها قبل غزو موسكو لأوكرانيا.

وقالت فون دير لايين إن إيران وروسيا "تقوضان القواعد والمبادئ الأساسية لنظامنا العالمي".

وتابعت: "إنها وصفة للتدخل الأجنبي المستمر والعنف الذي لا ينتهي وعدم الاستقرار. ونحن ببساطة لا نستطيع قبول ذلك. ولن نقبل ذلك".

أورسولا فون دير لاين المفوضية الاوروبية منتدى حوار المنامة خطر انتشار الأسلحة الإيرانية اوروبا المسيرات الإيرانية

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